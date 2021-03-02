5 yaşında Ankara’da çello eğitimine başlayan ve 13 yaşından bu yana müzik eğitimi için Londra’da bulunan Türk Çellist Jamal Aliyev, klasik müzik alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil ediyor.

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi kapsamında Londra Guildhall School’da artist diploma eğitiminin yanı sıra Almanya’da Hochschule für Musik Köln’de doktora eğitimine devam eden Jamal Aliyev, İngiltere’de Classical FM’in yaptığı açıklamaya göre; “Dünyada tüm enstrümanlar arasında en önde gelen 30 genç müzisyen arasına seçilen 2 çello sanatçısından biri” oldu.

Ekim 2019 ayında New York’ta düzenlenen Concert Artist Guild yarışmasını kazanarak dünya kariyerinde büyük aşama kaydeden Jamal Aliyev, başarılarıyla bugüne kadar birçok ödülü ülkemize kazandırdı.

Avrupa’nın birçok şehrinde genç yaştan itibaren değerli orkestralar eşliğinde Türk Çellist olarak ismini duyuran Aliyev, Londra’daki dünyanın en büyük klasik müzik festivali kabul edilen BBC Proms Festivali’nde de konserler veriyor. Festival kapsamında 8 bin kişilik Royal Albert Hall’da BBC Konser Orkestrası eşliğinde sahne alan Jamal Aliyev’in her yıl düzenli olarak verdiği solo konserler, BBC Radyo ve Televizyonunda da canlı olarak yayınlanıyor.

Fazıl Say ile albüm ve Amerika turnesi yapacak

Pandemi sürecinde Londra’da ağırlık verdiği solo albüm çalışmaları için stüdyo kayıtları devam eden Jamal Aliyev, Fazıl Say’ın ‘Su Dünyanın Sırrı’ isimli albümünde de yer aldı.

Jamal Aliyev’in gelecek sezon projeleri arasında Fazıl Say ile yeni bir albüm kaydı ve birlikte gerçekleştirecekleri Amerika turnesi de yer alıyor. Bunun yanı sıra dünyaca ünlü orkestra şefi Howard Griffiths’in yöneteceği Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde yapılacak albüm kaydı, Sony Classical Rercord’dan yayımlandıktan sonra Shostakovich Cello Concertosu seslendireceği Amerika ve Asya’da uzun süreli turnelerin yanı sıra çeşitli festivallerde de yer alacak.

ÇEV Sanat Kurucu Başkanı Berrin Yoleri: Jamal’ın başarısından çok mutlu olduklarını söyledi: "Çev Sanat olarak amacımız kültür ve sanat alanında ülkemizi temsil eden dünya çapında sanatçıların yetişmesini sağlamak. Bu amaçla sanat kurulumuzu oluşturan değerli sanatçılarımız Fazıl Say, İbrahim Yazıcı, Bülent Evcil, Mehmet Yasemin’in danışmanlığında genç sanatçılarımıza her türlü konuda destek olmaya çalışıyoruz. Jamal’in ismini dünyanın en iyi çello sanatçılarından biri olarak çok sık duyacağız. Bu anlamda Jamal’in başarısını arkasından yetişen diğer genç sanatçılarımıza da örnek olması ve motivasyonları için çok önemsiyoruz. Burada önemli olan toplumun her kesiminin kişi ve kurumların bizimle beraber bu yetenekli gençlerin yanında olmaları.”