Celta Vigo: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Kylian Mbappe ve Junior Vinicius'un golleriyle kazanan Real Madrid, puanını 24'e yükseltti. Real Madrid'in 39 yaşındaki futbolcusu Luka Modric, kulüp tarihinin gelmiş geçmiş maça çıkan en yaşlı oyuncusu oldu. Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.

Habertürk Giriş: 20.10.2024 - 00:30 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:31 facebook

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