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        Haberler Magazin Cem Adrian konseriyle ilgili Bingöl Valiliği'nden açıklama

        Cem Adrian konseriyle ilgili Bingöl Valiliği'nden açıklama

        Cem Adrian'ın Bingöl'de vereceği konserin bir gün önceden iptal olduğu öğrenilmişti. Bingöl Valiliği'nden konserle ilgili yazılı açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:07
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        Bingöl Valiliği'nden 'Cem Adrian' açıklaması
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        Ünlü şarkıcı Cem Adrian'ın bugün Bingöl'de gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edilmişti. Bingöl Valiliği'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarında geçen ‘Cem Adrian’ın Bingöl Konseri Bir Gün Kala İptal Oldu’ haber ve paylaşımları üzerine Valiliğimizce açıklama yapma gereği duyulmuştur.

        Bu tür konu ve aktivitelerde resmi süreç, organizatörlerin etkinliğin gerçekleştirileceği alan, salon, kongre merkezi gibi yerlerle ilgili tahsise dair sözleşme/protokol yapıp basılı biletle birlikte Valiliğimize başvurması şeklinde ilerlemektedir.

        İlgili firma adına Tarık Bingöllü tarafından Valiliğimize sunulan 08.11.2024 tarihli başvuruda 13 Kasım 2024 Çarşamba günü 20.30-23.00 saatleri arasında Bingöl Üniversitesi Konferans Salonunda sahne adı Cem Adrian olan sanatçı Cem Filiz’in katılımıyla halka açık ücretli konser düzenlemek istendiği bildirilmiştir.

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        Ancak söz konusu başvuruda organizatör imzalı afiş ve bilet örneği ile salon tahsis belgesi eksik olduğundan aynı gün 08.11.2024 tarih ve 28129 sayılı yazımızla ilgili firmaya bu eksiklerin etkinlikten en az 48 saat öncesinde tamamlanarak sunulması istenmiştir.

        Belirtilen tarihten bu yana Valiliğimize herhangi bir evrak ulaşmamıştır. Ayrıca 12.11.2024 tarihinde adı geçen sanatçının ve organizatörlerin sosyal medya hesaplarında 13.12.2024 tarihinde Bingöl Belediyesi Salonunda yapılacak olan programın iptal edildiği bilgisi paylaşılmıştır.

        Söz konusu konserin Belediye Salonunda yapılacağı ile ilgili olarak da Valiliğimize ulaşan herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        #cem adrian
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