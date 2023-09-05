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        Haberler Magazin Cem Adrian’ı kızdırdılar - Magazin haberleri

        Cem Adrian’ı kızdırdılar

        Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de sahne alan Cem Adrian'ın izleyicilere tepki gösterdiği anlar ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:37
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        Cem Adrian'ı kızdırdılar
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        Konser maratonunu sürdüren Cem Adrian'ın İzmir'deki konserinde sinirlendiği anlar ortaya çıktı. Hayranlarının bazı hareketlerinden rahatsız olan müzisyen sitem etti.

        "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyen Cem Adrian, "Ben şarkı söylerken saygı göstermek zorundasınız. Muhabbet etmek isteyen arkadaşlar, İzmir'de muhabbet edecek o kadar çok yer var ki..." ifadelerini kullandı.

        Cem Adrian'ın sözleri konsere gelen bazı hayranlarından alkış aldı.

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        #cem adrian
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