3 | 15

"AHLAKSIZ TEKLİFLER ALIYORUM VE TACİZE UĞRADIM"

Genç sanatçı, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Sunucu Mert Doğan'ın "Hiç ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Cem Belevi, bazı hayranlarının kendisine çıplak fotoğraflarını yollayarak ahlaksız tekliflerde bulunduklarını itiraf etti.