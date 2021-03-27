Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu. İşte Cücenoğlu'na gelen yorumlardan bazıları:

* Bazı insanlar kiloları ile güzeller bu adam benim için öyleydi.



* Şu kadar azmim olsa yeterdi be.



* Eski hali daha karizmatikmiş.



* Ben 6 yıldır 6 kilo vericem. Adama bak 60 kilo vermiş. Tebrikler.



* Aynı kişi olduğuna kimse beni inandıramaz!



* Ben daha 300 gram veremiyorum helal olsun!



* Bazı insanlar kiloları ile daha güzeller bu adam benim için öyleydi.