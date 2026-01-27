Cem Dizdar: Beşiktaş’ta transfer sorunu yok, net bir oyun sorunu var!
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken Siyah-Beyazlıların oyunu çok eleştirildi. Deneyimli gazeteci Cem Dizdar, HT Spor ekranlarındaki HT Spor Gündem programında Beşiktaş'ın oyununu ve yaşananları değerlendirdi
Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.
Cem Dizdar, Süper Lig'in 19. haftasında oynana Eyüpspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirirken Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde olan En-Nesyri hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Osimhen ile En-Nesyri'nin Süper Lig'deki gol sayılarına dikkat çeken Dizdar, En-Nesyri’nin aynı ölçüde gündeme gelmediğini belirtti. İki oyuncunun da son iki sezonda 30’ar gol attığını hatırlatan Dizdar, “Bu sezon ikisi de 7’şer gol attı ama En-Nesyri’yi gören yok” dedi.
Beşiktaş özelinde ise sorunun transfer ya da oyuncu kalitesi olmadığını vurgulayan Cem Dizdar, asıl problemin net bir oyun eksikliği olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın öne geçtiği maçlarda toplam 16 puan kaybettiğini söyleyen Dizdar, “Beşiktaş bu maçları kazanmış olsa bugün 3 puanla liderdi” dedi. Bu kayıpların tamamının aynı teknik adam döneminde yaşandığını söyleyen Dizdar, “Takım aynı, oyuncular aynı. Bu 16 puan kaybının tamamı Sergen Yalçın’la oldu. Maçlarda öne geçilip sonradan kaybediliyor” şeklinde konuştu.
Transfer söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Dizdar, Cerny örneği üzerinden oyun anlayışını eleştirdi. Cerny’nin her pozisyonda oynatıldığını ifade eden Dizdar, “Peki Cerny’nin yerine kimi transfer edeceksiniz? Bulamayacaksınız. Burada oyuncu değil, oyun sorunu var. Bunu anlamayınca insanlar meseleyi transfer sorunu sanıyor” dedi. Taraftarın tepkisini de bu noktada değerlendiren Dizdar, “‘Yönetim istifa’ deniyor ama aslında söylenen şey ‘transfer yap’” ifadelerini kullandı.
Dizdar, özellikle Rafa Silva ve Tammy Abraham üzerinden bu durumu okumak gerektiğini ifade etti.
Yabancı oyuncuların mutsuzluğunun sahaya yansımasının ciddi bir problem olduğunun altını çizen Dizdar, “Eğer yabancı oyuncuların bir derdi varsa ve bu mutsuzluk sahada hissediliyorsa, burada bir sıkıntı vardır. Başlangıç noktası aslında Rafa Silva’nın mutsuzluğuydu” dedi. Dizdar, bu tür sorunların çözümünün hem teknik heyetin hem de idari yapının sorumluluğunda olduğunu vurguladı.