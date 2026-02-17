Cem Dizdar: Galatasaray son düdüğe kadar maçtan kopmamalı

Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

Cem Dizdar, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayacak Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLK 8 RÜYASI GÖRÜYORDUN, 24'E ZOR GİRDİN"

Maç özelinde konuşan Dizdar, "'Juventus formsuz, Galatasaray onu formda bekliyor' dersek yanılırız. Çünkü bizim burada form verilerimiz, onlarla ölçülebilir bir veri değil. Liverpool burada Galatasaray’ı yendiğinde ilk 8 rüyası görüyordun; ilk 24’e zor girdin. Yani formu böyle okumamak lazım." dedi.

"G.SARAY SON DÜDÜĞE KADAR MAÇTAN KOPMAMALI"

Karşılaşma sırasında değişikliklerin olabileceğini belirten Dizdar, "Galatasaray için maç, son düdüğe kadar plan değişikliğine gidilebilecek bir karşılaşma olacak. Oyuncu, formasyon ve yerleşim değişiklikleriyle tamamen farklı bir maça çevirebilir Galatasaray. Bu nedenle, sonuç ne olursa olsun maçtan kopmamalı." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMAYI ÖNDE GÖREN BİR ANLAYIŞ OLACAKTIR"

Şampiyonlar Ligi maçlarının lig maçlarından farklı olduğunu söyleyen Dizdar, "Galatasaray’ın, Liverpool ve Atletico Madrid maçlarındaki gibi savunmayı önde gören bir anlayışla sahaya çıkmasını bekliyorum. Bu maçlar, Eyüpspor, Beşiktaş veya Rize karşılaşmaları gibi olmayacak." şeklinde konuştu.