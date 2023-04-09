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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak!

14 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarın açılması talebi reddedilmişti. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, reddedilen karar için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Bir üst mahkemeye yapılan talep de reddedildi

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak!

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için bir üst mahkemeye yapılan başvuruda reddedildi.

İLK BAŞVURU 10 AY ÖNCE YAPILMIŞTI

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini savunarak, kaçtığını veya kaçırıldığını öne süren Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, avukatı Dr Rezan Epözdemir aracılığı ile 10 ay önce ilk kez suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından "kovuşturmaya yer olmadığına" kanaat getirilerek reddedilmişti.

SAVCILIK “DNA UYUMLU” DEDİ

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

AİLE, AVUKATI ARACILIĞIYLA İTİRAZ ETTİ

Yaşanan bu karar üzerine Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçti. Epözdemir bu kez ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi.
Yapılan itirazda ise şu detaylar yer aldı: "Cem Garipoğlu tutuklu olduğu dönemde Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunmuş olup daha sonra Silivri 5 No'u L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçiş yapmıştır. Şahsın hükmü infaz edilirken 10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği haberleri yapılmıştır. Ancak halihazırda ölüp ölmediği veyahut firar edip etmediği bilinmemektedir. Her ne kadar şahıs adına bir mezar yapılmış ve bir naaş gömülmüşse de gömülen naaşın Cem Garipoğlu olup olmadığı bilinmemektedir ve kamuoyunda aksi yönde pek çok haber bulunmaktadır.”

KOLTUKTAKİ FOTOĞRAF DETAYI

“Garipoğlu ailesi, müteveffanın katledilmiş olduğu ve kanının bulaşmış olduğu koltukta fotoğraf çektirmiş ve bunu 2021 yılının ortalarında sosyal medya hesaplarından paylaşarak şahsın ölmediği konusundaki şüpheleri arttırarak adeta Karabulut ailesine mesaj vermiştir. Söz konusu paylaşımın ardından acılı baba Süreyya Karabulut tarafımıza ulaşarak suç duyurusu dilekçemizin ekinde yer alan ıslak imzalı dilekçeyi teslim etmiş ve Cem Garipoğlu'nun ölmediği, kaçırıldığı iddialarına ilişkin olarak gerekli başvuruları yapmamızı talep etmiştir. İşbu sebepten, huzurdaki suç duyurusunu yapma zaruretimiz hasıl olmuştur.”

"ADALET DUYGUSUNU DERİNDEN ZEDELEMİŞTİR"

“Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tesis etmiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar gerek yazılı gerekse görsel basında büyük tepkiye yol açmıştır. Kızını genç yaşta hunharca katledilerek kaybeden bir ailenin meşru talebinin görmezden gelinmesi ve dosyanın adeta üstünün kapatılması kamuoyu vicdanını ve adalet duygusunu derinden zedelenmiştir.”

ÜST MAHKEMEDE KARARA TAKİPSİZLİK VERDİ

Epözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz başvurusu sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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