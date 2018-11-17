Cem İlkel, Kanadalı rakibine takıldı

Hindistan'da düzenlenen 150 bin dolar ödüllü ATP Challenger turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, çeyrek finalde Kanadalı Brayden Schnur'a yenilerek elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda 2 numaralı seribaşı Arjantinli Marco Trungelliti, ikinci turda Belçikalı Zizou Bergs'i saf dışı bırakan Cem İlkel, çeyrek finalde Schnur ile karşılaştı.

Kanadalı tenisçinin güçlü servislerine çözüm üretemeyen 23 yaşındaki Cem, korttan 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ayrılarak organizasyonu son sekizde tamamladı.

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