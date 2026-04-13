        Haberler Magazin Cem Öcal hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Cem Öcal hayatını kaybetti

        Müzisyen Cem Öcal, Bodrum'daki evinde 46 yaşında vefat etti. Öcal'ın ölümünü, uzun yıllar vokalistliğini yaptığı Kenan Doğulu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 20:01 Güncelleme:
        Cem Öcal hayatını kaybetti

        Bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri ile mücadele eden Cem Öcal, hayatını kaybetti.

        Acı haberi Kenan Doğulu sosyal medya hesabından duyurdu. Doğulu, şu ifadeleri kullandı: Can kardeşimiz Cem Öcal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığımız, sayısız anı biriktirdiğimiz, iyi ve kötü günlerde omuz omuza olduğumuz çok kıymetli bir dostumuzu yitirdik. Zorlu tedavi ve kemoterapi sürecine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Neşesi, enerjisi ve güzel kalbiyle her zaman hatırlanacak. Kalbimizdeki yeri hep ayrı olacak. Yolu açık olsun.

        Cem Öcal ve Özlem Tekin

        Cem Öcal, 8 Ağustos 2008’de Türk rock müziği sanatçısı Özlem Tekin ile evlendi. Çiftin evliliği 2011 yılında sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

         İSTANBUL'da 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. (DHA)

        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?