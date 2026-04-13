Bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri ile mücadele eden Cem Öcal, hayatını kaybetti.

Acı haberi Kenan Doğulu sosyal medya hesabından duyurdu. Doğulu, şu ifadeleri kullandı: Can kardeşimiz Cem Öcal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığımız, sayısız anı biriktirdiğimiz, iyi ve kötü günlerde omuz omuza olduğumuz çok kıymetli bir dostumuzu yitirdik. Zorlu tedavi ve kemoterapi sürecine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Neşesi, enerjisi ve güzel kalbiyle her zaman hatırlanacak. Kalbimizdeki yeri hep ayrı olacak. Yolu açık olsun.

Cem Öcal ve Özlem Tekin

Cem Öcal, 8 Ağustos 2008’de Türk rock müziği sanatçısı Özlem Tekin ile evlendi. Çiftin evliliği 2011 yılında sona erdi.