Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ile oyuncu-sunucu Derya Baykal'ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öget ile Cihangir'de objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şensoy'un elindeki çiçek demeti sorulunca Öget, "Çok güzeller değil mi? Yılın ilk nergislerini görünce dayanamadım aldım. Çünkü eşim, bu nergisler gibi çok güzel" dedi.



