Seninle gerekirse mercimek kaynatır yerim. 

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"Gece saat 22.00 bana telefon geldi.

Cem Bey sizi istedi diye.

Koştum yanına. Sesi daha tok çıkıyordu.

Hımım seni çok seviyorum, beynimin içindesin, minik ellim, yanağını uzat öpeyim dedi.

Sıcacık dudakları yanağımı öptü, ellerini öptüm. Seni çok seviyorum, her şey çok güzel olacak, sen çok güçlüsün çok az kaldı çok iyi olacaksın yine dedim. “