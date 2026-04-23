Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 53'üncü yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

"Evet... Ben sizden razıyım. Ufak tefek kusurlar olur, onlar düzelir. Sizlerle gecen 53 yıldan neşe aldım mutlu oldum" diyen Yılmaz, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Hoşuma gitmeyen şeyleri de söyledim, bazen düzelttiniz bazısı aynen devam... Sağlık olsun diyor dikkatle takip etmeye devam diyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar hepinize de tavsiye ederim. Her zamanki gibi ısrar yok. Saygı ve sevgilerimle...