Cem Yılmaz'dan 'çıplak heykel' açıklaması

Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı. Yılmaz sahne sonrası Instagram hesabı üzerinden daha önce de bir paylaşımında yansıması görünen çıplak kadın heykelinin yer aldığı bir kareye yer verdi.

Ünlü komedyen paylaşımına, "Teşekkürler! Londra. Arkadaki heykeli bilen bilir...Sağolun, tüm izleyenlere teşekkür ediyorum." notunu düştü.

Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl eylül ayında, "Gayet çalışkanım. 2 arada / Karakomikfilmler" notuyla paylaştığı fotoğrafta da heykelin masaya yansıması sonucu ünlü komedyene yorum yağmıştı.

Yılmaz'a "Cem Bey napıyorsunuz efendim ayrıntıyı farketmediniz galiba", "Güzel yansımaymış Cem Bey" yorumları yapılmıştı.