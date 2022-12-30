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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cem Yılmaz'dan 'nafaka' sorularına cevap yok

Levent'te objektiflere yansıyan Cem Yılmaz, gazetecilerin eski eşi Ahu Yağtu ile aralarındaki 'nafaka' davasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı

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  • Cem Yılmaz'dan 'nafaka' sorularına cevap yok! Ahu Yağtu... - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile 'nafaka' krizi devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Yılmaz'ın nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından Yağtu, karara itiraz etmiş ve İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

    Ahu Yağtu’nun itirazını kabul eden İstinaf Mahkemesi, nafakayı tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.
  • Cem Yılmaz'dan 'nafaka' sorularına cevap yok! Ahu Yağtu... - Magazin haberleri

    O SORUYA CEVAP YOK

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Cem Yılmaz, Levent'teki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Yılmaz, basın mensuplarının 'nafaka' davasını sorması üzerine asık bir suratla, "İyi akşamlar" demekle yetindi.
  • Cem Yılmaz'dan 'nafaka' sorularına cevap yok! Ahu Yağtu... - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başlamıştı.

    2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.

    Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL'ye indirilmesini istemişti. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesini kabul etmişti.
  • Cem Yılmaz'dan 'nafaka' sorularına cevap yok! Ahu Yağtu... - Magazin haberleri

    YAĞTU, İSTİNAF MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

    Mahkemenin nafakayı 70 bin TL'ye indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi'ne verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın bir çok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtilmişti.
  • Cem Yılmaz'dan 'nafaka' sorularına cevap yok! Ahu Yağtu... - Magazin haberleri

    10 BİN DOLAR NAFAKA ÖDEYECEK

    İstinaf Mahkemesi, başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozmuştu. Böylelikle Cem Yılmaz, 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı da bulunuyordu.
  • Cem Yılmaz'dan 'nafaka' sorularına cevap yok! Ahu Yağtu... - Magazin haberleri

    500 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

    Cem Yılmaz, 10 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ve 3 gayrimenkul vermişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

    Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

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