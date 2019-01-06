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Son günlerde çok konuşulan ve polemiklere neden olan film dağıtım şirketi Mars ile Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül gibi isimler arasındaki “Promosyon bilet” krizi her geçen gün büyümüştü. Son olarak Mars Ceo’su bu konu hakkında geri adım atmayacaklarını söylemişti.