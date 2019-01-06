Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a teşekkür!

06.01.2019 - 10:23 | Güncelleme:

Oyuncu Cem Yılmaz, önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte Etiler'deki bir restoranda akşam yemeği yedi. Muhabirlerin Cem Yılmaz’a “Şahan Bey'in açıklamaları oldu. Siz neler söylemek istersiniz?” sorusu üzerine Yılmaz “Şahan Bey'e teşekkür ediyorum" cevabını vermekle yetindi

  • 1Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a teşekkür! - Magazin haberleri
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    Son günlerde çok konuşulan ve polemiklere neden olan film dağıtım şirketi Mars ile Cem Yılmaz,  Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül gibi isimler arasındaki “Promosyon bilet” krizi her geçen gün büyümüştü. Son olarak Mars Ceo’su bu konu hakkında geri adım atmayacaklarını söylemişti. 

  • 2Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a teşekkür! - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yaşanan polemikler sonrası oyuncu Cem Yılmaz, önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte Etiler'deki bir restoranda akşam yemeği yedi. 

  • 3Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a teşekkür! - Magazin haberleri
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    Uzun süredir aralarının iyi olmadığı bilinen Cem Yılmaz-Şahan Gökbakar ikilisinin yaşanan olaylar sonrası birbirlerine destek vermesi, barışacakları yönünde söylentilere sebep olmuştu. 

  • 4Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a teşekkür! - Magazin haberleri
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    "ŞAHAN BEY'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

    Muhabirlerin Cem Yılmaz’a “Şahan Bey'in açıklamaları oldu. Siz neler söylemek istersiniz?” sorusu üzerine Yılmaz “Şahan Bey'e teşekkür ediyorum" cevabını vermekle yetindi. 

  • 5Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a teşekkür! - Magazin haberleri
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