Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yorumuna kısıtlama
Marty Feldman'ın fotoğrafını yayımlayan Cem Yılmaz'ın paylaşımı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesinde giydiği derin göğüs dekoltesine göndermede bulunduğu ileri sürülmüştü. Yılmaz, iddiaların ardından yorumları sınırlandırdı
Geçtiğimiz günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesinde boy gösteren Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerinde toplamıştı.
Ancak her ne kadar etkinlik geride kalsa da Serenay Sarıkaya'nın giymeyi tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafeti konuşulmaya devam ediyor.
Serenay Sarıkaya'nın kıyafet seçimi beğenildiği kadar eleştirildi. Sosyal medyada Sarıkaya'nın göğüslerinin silikon olup olmadığı ve ayrık olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
Tüm bunların ardından Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
NE ÖLÜM NE DOĞUM YIL DÖNÜMÜ
Cem Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştı. Ancak Marty Feldman 2 Aralık 1982'de hayatını kaybetmişti. Feldman'ın doğum tarihi ise 8 Temmuz 1934.
Yılmaz'ın paylaşımının ardından takipçiler Serenay Sarıkaya'ya gönderme olduğunu iddia etti.
YORUMLARI SINIRLANDIRDI
Öte yandan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’ya göndermede bulunduğu yönündeki iddiaların ardından yorumları sınırlandırdı.