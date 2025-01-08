Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan yeni kırık lamba açıklaması: Bir sürü insan üzüldü - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan yeni kırık lamba açıklaması: Bir sürü insan üzüldü

        Geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği 43 bin TL'lik lambasının kırık gelmesi üzerine başından geçenleri anlatıp sitem eden Cem Yılmaz, yeni bir açıklamada bulundu; "Evet, lamba işi biraz uzadı" diyen ünlü komedyen; "Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 08:12 Güncelleme: 08.01.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cem Yılmaz, kısa bir süre önce Beymen'den 43 bin TL değerinde lamba sipariş etti. Ancak Bakara Collection'ın en hesaplı lambalarından olan ürün kırık gelmiş ve bunun üzerine ünlü komedyen, yaşadıklarını sosyal medya aracılığı ile takipçileriyle paylaşmıştı.

        2

        KIRIK LAMBANIN FOTOĞRAFINI GÖSTERMİŞTİ

        Kırık lambanın da fotoğrafını yayımlayan Cem Yılmaz; "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim; "Yok" dediler. Online'dan kayıt oluşturun. 'Tamam' dedik. Beymen'in uygulamasından kayıt oluşturdum. Arayan, soran yok. 'Lamba 43 bin TL' dedim, ya sabır. Bakara Collection'a mail attım, dediler; "Yok, biz kontrol edip kutuya koyuyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

        3

        "MARKASINA 43 MİLYONLUK ZARAR VEREN ARKADAŞLARI KUTLUYORUM" DEMİŞTİ

        Yaşadığı durum nedeniyle bir hayli canı sıkılan ünlü komedyen ardından sözlerini şöyle sürdürmüştü: Yani diyor ki; "Cem efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını." Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

        4

        CEM YILMAZ'DAN YENİ AÇIKLAMA: BİR SÜRÜ İNSAN ÜZÜLDÜ

        Tüm bunların ardından saatler sonra kırık lamba fotoğraflı paylaşımını sosyal medya hesabından silen Cem Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Evet, lamba işi biraz evet uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Çünkü bu işlerde final "Sana yakışmadı ağabey"e gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. İki konu önemli; memlekette hem 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikâyet ederiz ama final 'Aaa, vallahi bilmiyorduk. Eee, siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken 'Ben Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha'mı diyelim? Allah'a şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim"

        #cem yılmaz
        #Kırık lamba
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Metrobüste korku gecesi
        Metrobüste korku gecesi
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Beşiktaş'a kupa morali!