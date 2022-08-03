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En çok izlenen Cem Yılmaz filmleri önerisi: İşte Cem Yılmaz'ın unutulmaz 13 filmi!

Stand - up gösterilerinin aranan ismi, komikliği ve başarılı filmleri ile milyonların yakından takip ettiği Cem Yılmaz oyunculuk kariyerine 1998 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak isimli film ile başlamıştır. Aynı zamanda karikatürist, komedyen, stand-up sanatçısı, sinema oyuncusu, senarist, film yapımcısı ve yönetmen olan Cem Yılmaz'ın en yeni, popüler ve en unutulmaz filmlerini sizler için derledik. İşte sinema tarihine iz bırakan en iyi ve beğenilen Cem Yılmaz filmleri...

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  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    Yaptığı Stand-up gösterileri dışında filmleriyle de adından söz ettiren Cem Yılmaz'ın en beğenilen filmlerini sizler için haberimizde derledik. Akıllara kazınmış onlarca rolüyle birçok yapımda yer alan Cem Yılmaz 2000 yılında Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele isimli filminde başarılı performansıyla dikkat çekmişti. İşte en iyi, başarılı ve adından söz ettiren Cem Yılmaz filmleri listesi ve Cem Yılmaz hayatı hakkında merak edilenler...
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk komedyen; oyuncu, müzisyen, karikatürist, seslendirmen, senarist, yapımcı ve yönetmen olan Cem Yılmaz, aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulunda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulunu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitirdi.

    Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezinde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması’nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

    Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.

    “Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”, “4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ve “Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” gibi ödüllerin de dâhil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü. 2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıkmıştır. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

    IMDB Puanı: 8.1

    Yapım yılı: 1998

    Tür:  Aile, Dram, Komedi, Macera

    Altan'ın en büyük hayali bir bar açıp işletmektir. Mafyayla başı derde girince abisi Nuri'den yardım ister. Birlikte Bodrum'a kaçarlar. İki kardeşin izini süren mafya, Bodrum'da olduklarını öğrenir ve olaylar gelişir.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    VİZONTELE

    IMDB Puanı: 8.0

    Yapım yılı: 2000

    Tür:  Komedi, Dram

    Film, 1974 yılının başlarında Hakkari'ye televizyon gelmesini anlatmaktadır. Burası, her şeyin haberinin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali, televizyonun, yani ''vizontele''nin nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar, alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi, bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin, aslında deli olmayan, teknolojik aletlere pek ilgisi olan, bütün radyoları tamir eden ve ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    G.O.R.A

    IMDB Puanı: 8.0

    Yapım yılı: 2004

    Tür: Macera, Komedi, Bilim Kurgu

    Kapalıçarşı'da halıcılık yapan Arif, uzaylılar tarafından kaçırılır. GORA adlı bir gezegende kendisini gibi kaçırılan yüzlerce insan olduğunu görür. Burada birçok kişiyle arkadaş olan Arif, Çeku adlı bir uzaylıya aşık olur. Bob Marley Faruk ile esir tutuldukları yerden kaçarlar ve Garavel'e ulaşırlar. Şimdi Arif'in tek bir amacı vardır: Çeku'yu Komutan Logar'ın elinden kurtarıp dünyaya dönmek.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    ORGANİZE İŞLER

    IMDB Puanı: 7.4

    Yapım yılı: 2005

    Tür: Komedi 

    Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    YAHŞİ BATI

    IMDB Puanı: 7.4

    Yapım yılı: 2009

    Tür: Komedi, Western, Macera

    19. Yüzyıl'da özel bir görev kapsamında padişah tarafından Amerika'ya gönderilen iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey trenle yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, treni durduran haydutlara kaptırırlar.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    HOKKABAZ

    IMDB Puanı: 7.4

    Yapım yılı: 2006

    Tür: Komedi, Dram

    Başarısız bir sihirbaz olan İskender ve onun tek arkadaşı Maradona. İkili birçok yerde sahne alma şansı bulur ve her defasında seyircilerin olumsuz tepkileriyle karşılaşır. Sait Bey de oğlu İskender'in yaptığı işten memnun değildir. Üçü şehir şehir dolaşmak üzere turneye çıkar. Yolda Fatma Nur adında bir kadınla tanışırlar. Fatma Nur tarafından dolandırılan ekip beş parasız kalır ve olaylar gelişir.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    AV MEVSİMİ

    IMDB Puanı: 7.4

    Yapım yılı: 2010

    Tür: Gizem, Suç, Dram, Gerilim

    Cem Yılmaz'ın Deli lakaplı İdris karakterine hayat verdiği Av Mevsimi, Yavuz Turgul imzası taşıyor. Vahşice öldürülen genç bir kızın katilini arayan polislerin yaşadıklarını anlatan filmde Şener Şen, Okan Yalabık, Melisa Sözen ve Çetin Tekindor gibi deneyimli isimler rol alıyor.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    PEK YAKINDA

    IMDB Puanı: 7.4

    Yapım yılı: 2014

    Tür: Komedi, Dram, Romantik

    Eşinin boşanma davası açmasıyla Zafer'in hayatı alt üst olur. Korsan DVD satmak işinden vazgeçer. Figüranlık geçmişi olan Zafer, sinema filmi çekmeye karar verir. Böylelikle hem yasal bir iş yapmış olacak hem de eşini boşanmaktan vazgeçirebilecektir.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    İFTARLIK GAZOZ 

    IMDB Puanı: 7.4

    Yapım yılı: 2016

    Tür: Dram, Komedi

    Yönetmeliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı İftarlık Gazoz'un başrollerinde Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Ümmü Putgül, Okan Avcı ve Yılmaz Bayraktar yer alıyor.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    A.R.O.G

    IMDB Puanı: 7.3

    Yapım yılı: 2008

    Tür: Bilim Kurgu, Fantastik, Komedi

    Gora'nın devamı niteliğindeki Arog filmi 2008 yılında izleyicilerle buluştu. Komutan Logar, intikam almak için Arif'i zaman makinesiyle 1 milyon yıl öncesine gönderir. Taş Devrine hızlı adapte olan Arif, bu devrin insanlarıyla da kolay arkadaş olur. 

    Onlara bildiği her şeyi öğretir. Teknoloji inanılmaz bir hızla gelişir ve Arif istediği zaman makinesine kavuşur. Yine de kendi zamanına dönmesi için daha fazla mücadele etmesi gerekecektir.

     
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    ARİF V 216

    IMDB Puanı: 7.1

    Yapım yılı: 2018

    Tür: Macera, Komedi, Bilim Kurgu

    Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Arif v 216, G.O.R.A filmiyle tanıştığımız Arif ve Robot 216 karakterlerini yeniden bir araya getiriyor.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    SON UMUT 

    IMDB Puanı: 7.0

    Yapım yılı: 2014

    Tür: Savaş, Dram

    Avusturalyalı bir çiftçi olan Connor (Russell Crowe), 1919 yılında Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelir. Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu bulmak için arayışa koyulur.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    KARAKOMİK FİLMLER

    IMDB Puanı: 6.5

    Yapım yılı: 2019

    Tür: Komedi

    Cem Yılmaz'ın "iki film birden" konseptli projesi Karakomik Filmler, Kaçamak ve 2 Arada isimli iki orta metraj filmden oluşuyor. Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın yer aldığı Kaçamak, eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatırken; Cem Yılmaz, Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı 2 Arada ise arabalı vapurda çalışan Metin'in hikâyesini anlatıyor.
  • Cem Yılmaz filmleri: Cem Yılmaz'ın oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi komedi, dram filmleri listesi! IMDB sıralamasına göre 2022 en çok izlenen Cem Yılmaz film/dizi önerileri

    KARAKOMİK FİLMLER 2

    IMDB Puanı: 6.4

    Yapım yılı: 2019

    Tür: Komedi

    Cem Yılmaz'ın "iki film birden" konseptli Karakomik Filmler projesinin, Deli ve Emanet adlı iki orta metraj yapımdan oluşan ikinci halkası Karakomik Filmler 2'de, Yılmaz'ın yanı sıra Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Özge Özpirinçci, Emin Gürsoy, Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor.

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