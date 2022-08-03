1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması’nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.