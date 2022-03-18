SON AŞKI SERENAY SARIKAYA

Öte yandan Cem Yılmaz, eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli ile aşk yaşamış, evlenecekleri konuşulan çift ani bir kararla birlikteliklerini sonlandırmıştı. Yılmaz daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği uzun sürmemişti.