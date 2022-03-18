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Cem Yılmaz ile Rüya Helin Demirbulut aşk yaşıyor!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Erşan Kuneri'de rol alan oyuncu Rüya Helin Demirbulut ile yakınlaştığı iddiası önceki gün çekilen fotoğraflarla belgelendi. Yılmaz ve Demirbulut, Etiler'deki bir mekanda baş başa yemek yedi. İkili daha sonra Yılmaz'ın Levent'teki evine girerken görüntülendi

HABERTURK.COM
  • Cem Yılmaz, Rüya Helin Demirbulut ile aşk yaşıyor

    Uzun süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Cem Yılmaz'ın, gönlünü yeni projesi 'Erşan Kuneri'de rol alan oyuncu Rüya Helin Demirbulut'a kaptırdığı ortaya çıktı.
  • Cem Yılmaz, Rüya Helin Demirbulut ile aşk yaşıyor

    Yılmaz ve Demirbulut, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekanda baş başa yemekteydi. İkili restoran çıkışının ardından Cem Yılmaz'ın Levent'teki evine girerken görüntülendi. 
  • Cem Yılmaz, Rüya Helin Demirbulut ile aşk yaşıyor

    tv100'ün haberine göre; Cem Yılmaz ve Rüya Helin Demirbulut arasında 'Erşan Kuneri'nin setinde başlayan arkadaşlığın aşka dönüştüğü söyleniyor.
  • Cem Yılmaz, Rüya Helin Demirbulut ile aşk yaşıyor

    RÜYA HELİN DEMİRBULUT HAKKINDA

    1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Demirbulut, ayrıca Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven ile beraber 'Taxim' oyununda da rol alıyor.
  • Cem Yılmaz, Rüya Helin Demirbulut ile aşk yaşıyor

    Rüya Helin Demirbulut, 2019'da yayınlanan 'Tek Yürek' adlı dizide canlandırdığı 'Aslı' karakteri ile ekranlara ilk adımını atmıştı. 
  • Cem Yılmaz, Rüya Helin Demirbulut ile aşk yaşıyor

    SON AŞKI SERENAY SARIKAYA

    Öte yandan Cem Yılmaz, eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli ile aşk yaşamış, evlenecekleri konuşulan çift ani bir kararla birlikteliklerini sonlandırmıştı. Yılmaz daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği uzun sürmemişti.

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