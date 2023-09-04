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        Haberler Gündem Cemal Süreya Sözleri ve Şiirleri – Cemal Süreya'nın Aşk Şiirleri ile En Güzel, Duygusal, Kısa ve Uzun Sözleri

        Cemal Süreya'nın aşk şiirleri ile en güzel, duygusal ve anlamlı sözleri

        Cemal Süreya, Türk şiirinde modernist bir akım olan İkinci Yeni hareketinin öncü şairlerindendir. 1990 yılında yaşamını yitiren Cemal Süreya'nın sözleri ve aşk şiirleri halen okunmakta, alıntıları büyük ilgi görmektedir. Üvercinka, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Güz Bitiği ve Sıcak Nal gibi şiir kitapları bulunan Cemal Süreya'nın yazdığı dizelerdeki sözleri ile aşk şiirleri sosyal medyada sık sık paylaşılmaktadır. Birçok şairde ve yazarda olduğu gibi, Cemal Süreya'ya ait olmayan şiirleri, alıntıları ve sözleri kendisine ait gibi gösterilebilmektedir. Edebiyatımıza damga vuran şairin kaleminden çıkan şiirleri, sözleri ve alıntılarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 11:47 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:47
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        Cemalettin Seber ya da bilinen adıyla Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğmuştur. Cumhuriyet döneminin en çok öne çıkan Türk şairleri arasında olan isim, 9 Ocak 1990 yılında hayatını kaybetmiştir. Süreya, edebi kimliğiyle döneminin önde gelen isimlerinden birisi olmakla beraber İkinci Yeni hareketinin öncülerindendir. Sıcak Nal, Göçebe, Üvercinka, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Uçurumda Açan ve Sevda Sözleri gibi unutulmaz eserlere imza atmıştır. Cemal Süreya aşk şiirleri, alıntıları ve sözleri, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalarda ilk tazeliği ile bulunmaktadır.

        CEMAL SÜREYA SÖZLERİ, ŞİİRLERİ VE ALINTILARI

        Cemal Süreya şiirleri kaleme alırken şiirin hiçbir mantık ve düzene uymayacağını söylemiştir. Kendine özgür bir şiir anlayışı ile üslup geliştirmiştir. Süreya’nın özellikle duygu yüklü aşk şiirleri büyük ilgi görmüştür. Bizzat usta edebiyatçının kaleminden çıkan Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel, duygusal Cemal Süreya’nın aşk şiirleri ve sözleri ile alıntıları için içeriğimizin devamını okuyabilirsiniz.

        CEMAL SÜREYA KİMDİR?

        1931 yılında Erzincan’da doğmuştur. Asıl adı Cemalettin Seber’dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitiren sanatçı, branşıyla alakalı olarak devlet kademelerinde çok çeşitli işlerde çalışmış, 1982’de maliye müfettişliğinden emekli olmuştur. Çok çeşitli dergiler çıkartan, yayınevlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik de yapan Cemal Süreya’nın İlk şiiri 8 Ocak 1958’de Mülkiye dergisinde çıkmıştır. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayınlanan sanatçı, 9 Ocak 1990’da İstanbul’da yaşamını yitirmiştir.

        2

        CEMAL SÜREYA SÖZLERİ

        Konuşmuyor, anlatmıyor diye hissetmiyor sanmayın. Kimisi içine atar çığlıklarını.

        Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.

        Hiç kimseyi, rüyanda görecek kadar sevme. Çünkü o zaman uyusan da geçmez.

        Öyle büyümüş ki içimizdeki yalnızlık. Sevilmeyi beklerken, beklemeyi sevmişiz.

        Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.

        Oyuncağın kırıldı diye üzülme çocuk. Büyüyünce kalbin paramparça olacak.

        Annesinden dayak yediği halde, yine 'anne' diye ağlayan bir çocuktur aşk.

        Düşenin dostu olmaz' derler kimileri. Sanki ayakta olanın dostu çokmuş gibi.

        Gölgene bak, beni anlamak istiyorsan; O kadar yakın, ama sana asla dokunamayan.

        Madem sevmiyorsun o zaman sahip çık gözlerine! Dönüp dolaşıp değmesinler gözlerime.

        Öylesine sevdim ki seni, öylesine sensin ki! Kuşlar gibi cıvıldar, tattırdığın acılar.

        Baktım gülüşünden güzel şiir olur, ben de sevdim gitti.

        Yüreğine giden bir bilet kes, cam kenarı değil can kenarı olsun.

        Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.

        3

        Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi.

        Aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki!

        Aşklarda bakım istiyor, öğrenemedin gitti.

        Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı

        Sen bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim ve gülerken yalan olduğunu kimse anlamaz.

        Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemek oldu. Kim sorsa saat kaç diye, cevabım hep aynı… O'na doğru…

        4

        CEMAL SÜREYA ŞİİRLERİ

        Sevgilim Bir Günün

        Sevgilim, bir günün ortası şimdi

        Taşıtlar hızla gelip geçiyor, her yer kalabalık,

        Ben seni düşünüyorum bir bodrum kahvesinde

        Uzat bana uzat ellerini

        İzinli askerler görüyorum, kırıtarak yürüyen işçi kızlar

        İstanbul her günkü yaşantısı içinde, uğultulu,

        Güvercinler güneşten bir sessizliği biriktiriyor

        Ben seni düşünüyorum seni

        Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi

        Kalbim diyorum kalbim

        Daha dün tezgâhtan çıkmış bir su sayacı gibi

        Aşkı anılar besliyor düşler kadar

        Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır

        Sevgi eskidikçe sevgi.

        Günümüz ekmeğimiz, türkümüz

        Çoluğumuz çocuğumuz

        Binalar yan yana yükselip gidiyor

        Vapurların ağzı köpük içinde

        Uzaklarda ne kapılar açılıyor

        Trenin biri bir istasyona varıyor

        Ordan çıkıyor biri.

        Her şey biliyor her şey

        Sen biliyor musun bakalım

        Seni nice sevdiğimi?

        Üstüne titrediğimi?

        Geldiğimi?

        Gittiğimi

        Hadi!

        5

        Aşk

        Şimdi sen kalkıp gidiyorsun, git.

        Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar, gitsinler.

        Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin

        Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık

        Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı

        Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü

        Bir sevişmek gelmiş bir daha gitmemişti

        Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz

        Sanki hiç olmamıştı

        Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu

        Şurda senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar

        Şurda da etin çoğalıyordu dokundukça lafların dünyaların

        Öyle düzeltici öyle yerine getiriciydi sevmek

        Ki Karaköy köprüsüne yağmur yağarken

        Bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti

        Çünkü iki kişiydik

        Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya

        Bir dilim ekmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız

        Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu

        İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük

        Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde

        Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra

        Sonrası iyilik güzellik.

        6

        Yazmam Daha Aşk Şiiri

        Oydu bir bakışta tanıdım onu

        Kuşlar bakımından uçarı

        Çocuk tutumuyla beklenmedik

        Uzatmış ay aydınlık karanlığıma

        Nerden uzatmışsa tenha boynunu

        Dünyanın en güzel kadını oydu

        Saçlarını tarasa baştan başa rumeli

        Otursa ama hiç oturmaz ki

        Kan kadını rüzgardı atların

        Hep andım ne yaşanır olduğunu

        En çok neresi mi ağzıydı elbet

        Bütün duyarlıklara ayarlı

        Öpüşlerin türlüsünden elhamra

        Sınırsız denizinde çarşafların

        Bir gider bir gelirdi işlek ağzı

        Ah şimdi benim gözlerim

        Bir ağlamaktı tutturmuş gidiyor

        Bir kadın gömleği üstümde

        Günün maviliği ondan

        Gecenin horozu ondan

        7

        Bir Çiçek

        Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde,

        Bir yanlışı düzeltircesine açmış;

        Gelmiş ta ağzımın kenarında

        Konuşur durur.

        Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda,

        Güverteleri uçtan uca orman;

        Aldım çiçeğimi şurama bastım,

        Bastım ki yalnızlığımmış.

        Bir başına arşınlıyor bir adam mavi treni

        Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

        8

        Gül

        Gülün tam ortasında ağlıyorum

        Her akşam sokak ortasında öldükçe

        Önümü arkamı bilmiyorum

        Azaldığını duyup duyup karanlıkta

        Beni ayakta tutan gözlerinin

        Ellerini alıyorum sabah kadar seviyorum

        Ellerin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz

        İstasyonda tren oluyor biraz

        Ben bazan istasyonu bulamayan bir adamım

        Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum

        Her nasılsa sokağa düşmüş

        Kolumu kanadımı kırıyorum

        Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı

        Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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