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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Cemre isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

CEMRE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Cemre ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Cemre isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Cemre isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

CEMRE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Cemre ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ateş. Kor halinde ateş. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. Hacıların Mina’da şeytan taşlaması.

CEMRE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Cemre ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Cemre ismini koymak caizdir.

CEMRE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Cemre ismini kullanan 35.687 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Cemre ismini kullanan 6.779 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Cemre ismini kullanan 2.162 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Cemre ismini kullanan 2.790 kişi bulunmaktadır.

CEMRE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Cemre ismine sahip olanlar iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.