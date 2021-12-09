Cemre ne zaman düşecek? Sorusu merak ediliyor. Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre Arapça 'kor' manasına gelir ve ısınmayı ifade eder. Cemre, halk inanışına göre ilkbaharın başlangıcı kabul edilerek 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Peki, Cemre ilk nereye düşer? İlk cemre ne zaman düşer? İşte tarihi...

2022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ



Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE HAKKINDA BİLGİ



"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.