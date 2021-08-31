Cengiz Kurtoğlu: Neden heyecanlandığımı anlamıyorum

Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ile sahnede: Neden heyecanlandığımı anlamıyorum - Magazin haberleri

"Neden heyecanlandığımı anlamıyorum" 0:00 / 0:00

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Konser, arabeskin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu ile başladı. Pandemi sonrasında ilk İstanbul konserini Kuruçeşme sahnesinde veren Kurtoğlu, sevenlerinin karşısına "Saklı Düşler" şarkısıyla çıktı.

Ünlü sanatçı, "Saklı Düşler" şarkısının ardından, "40 yıldır sahneye çıkıyorum hala neden heyecanlanıyorum anlamıyorum. Sizler gibi bizler de hoş geldik Kuruçeşme'ye. Aşka dair şarkılarla muhteşem bir akşam olsun. Ümit abimle çok güzel şarkılar hazırladık. Her şey, her şey sizin için..." diyerek, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını seslendirdi.

Kurtoğlu konserin ilk yarısında "Hain Geceler", "Yorgun Yıllarım" ve "Duvardaki Resim" şarkılarını sevenleriyle birlikte koro halinde söyledi. Konserin ikinci yarısında sahneye romantik aşk şarkılarının sevilen sesi Ümit Besen çıktı. Usta yorumcu konserine her sevdalıyı nikah masasına oturtan şarkısı "Nikah Masası" ile başladı.

Ümit Besen, konser boyunca hayranlarına "Alıştım Sana Birtanem", "Dilek Taşı" ve "Tahta Masa" gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı, uzun bir aranın ardından ilk konserini Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde verdi.