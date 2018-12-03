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Cengiz Ünder bombası!

03.12.2018 - 12:34 | Güncelleme:

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder dün takımı Roma'nın, İnter'le 2-2 berabere kaldığı maçta müthiş bir gol atmıştı. İddialara göre İnter maçında Cengiz'i dünya devi bir kulübün gözlemcisi izledi

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    İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Inter 2-2 berabere kaldı.

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    Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçta Roma'nın gollerini 51. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder ile 74. dakikada penaltıdan Aleksandar Kolarov kaydetti. Inter'de ise 34. dakikada Keita Balde ile 66. dakikada Mauro Icardi fileleri havalandırdı.

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    Bu sonuçla ligdeki 5. beraberliğini alan Roma, puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon Serie A'da sahadan ikinci kez 1 puanla ayrılan Inter ise puanını 29'a çıkardı.

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    Milli futbolcu Cengiz Ünder, 83 dakikada forma giydiği karşılaşmada ceza sahası dışından şık bir gole imza attı.

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    Cengiz Ünder, İngiltere Premier League ekibi Arsenal izleme ekibi tarafından takip edildi.

     

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    İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Cengiz Ünder'i canlı olarak izlemeye gelen Arsenal, milli futbolcumuzun durumu hakkında Roma'dan bilgi istedi.

     

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    La Gazetta Dello Sport'a göre Roma, Arsenal'a Cengiz'in bonservis ücretinin 50 milyon euro olduğunu bildirdi. 

     

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    Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, gol sayısını 4'e çıkardı.

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    Monchi, piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen oyuncuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

     

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    "Cengiz için henüz karar vermedik. Çok genç oyuncu ve gelişmeye devam ediyor. Şu anda yeni sözleşme veya transferini konuşmak doğru değil. Onu biraz rahat bırakalım, kendini geliştirsin. Zaten gelecekte onun için en iyisi olur."

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