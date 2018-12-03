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"Cengiz için henüz karar vermedik. Çok genç oyuncu ve gelişmeye devam ediyor. Şu anda yeni sözleşme veya transferini konuşmak doğru değil. Onu biraz rahat bırakalım, kendini geliştirsin. Zaten gelecekte onun için en iyisi olur."