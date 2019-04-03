Football Espana'da önceki gün çıkan haberde Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Bayern Münih'in yıldız futbolcuyu listesine aldığı iddia edilmişti.

21 yaşındaki futbolcuyla ilgili dün de flaş bir gelişme yaşandı.Cengiz'in menajeri Fali Ramadani'nin Roma Sportif Direktörü Massara ile masaya oturduğu ve net ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

50 MİLYON EURO

Birçok kulübün listesinde yer alan milli futbolcunun geleceği masaya yatırılırken, milli futbolcunun menajeri Ramadani'nin şu ifadeleri kullandığı öğrenildi. Ramadani, "Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Monaco'dan ciddi ve iyi teklifler var. Cengiz'in yıllık 800 bin euro olan maaşını iki katına çıkarın. Yoksa takımdan ayrılır."

Sözleşmesi 2022'de bitecek olan yıldız futbolcunun maaşına zam yapılması beklenirken, bu oyuncuyu listesine alan kulüplerin 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla 26 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı.