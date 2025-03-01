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        Haberler Objektife Takılanlar Cenk Eren: Ölüm korkusuyla yüzleştim - Magazin haberleri

        Cenk Eren: Ölüm korkusuyla yüzleştim

        Bebek'te görüntülenen Cenk Eren, sağlık sorunları nedeniyle 12 kilo verdiğini ve psikolojik olarak zorlu bir dönem yaşadığını söyledi. Sezen Aksu'nun müziğe dönüşünü övgüyle değerlendiren Eren, Aleyna Tilki ile Melike Şahin'i beğendiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 19:37 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:37
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        "Ölüm korkusuyla yüzleştim"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cenk Eren, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde; "Ekmekle oynayanın Allah, cezasını veriyor" paylaşımı hatırlatılınca, neden yıllar sonra bu açıklamayı yaptığını şu sözlerle anlattı: Bir sene önce gerçeği öğrendim. Benim bildiğimi bilmelerini istedim. Kim olduğunu söylemedim. Çünkü annem ve babamın üzerine yemin ettim. Bu saatten sonra kimseyle uğraşacak değilim. Onlar okudular onu. Benim için yeterli olan buydu."

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        "SEZEN AKSU EN GÜZEL ŞEYİ YAPIYOR"

        Yeni nesil şarkıcıları başarılı bulduğunu belirten Cenk Eren, özellikle Aleyna Tilki ile Melike Şahin’i beğendiğini dile getirdi. Sezen Aksu’nun uzun bir aranın ardından müziğe dönüşünü de değerlendiren Eren; "Dünyanın en güzel şeyini yapıyor. Bu piyasanın içinde olmak illa çıkıp bir yerde konser vermek değil ki. Sezen Aksu orada yalısında oturuyor, bütün şarkıcılar, yenisi eskisi ona gidiyor, yapmak istediğini anlatıyor. O da elinden geldiğince her şeyi yapıyor. Bence yaptığı iş çok güzel" dedi.

        "ÖLÜM KORKUSUYLA YÜZLEŞTİM"

        Sağlık sorunları nedeniyle 12 kilo verdiğini açıklayan Cenk Eren, ölüm korkusuyla yüzleştiğini şu şekilde dile getirdi; "Kalp damarlarımdan biri tıkandığı için ona stent takıldı. Bu beni psikolojik olarak çok etkiledi. Ölüyorum zannettim. Onun için iki aydır psikiyatriste gidiyorum. O bana bir şeyler anlattıkça yapmaya başladım. Sigara, alkol yok, yürüyüş yapıyorum, karbonhidratı kestim. Bu bana çok iyi geldi. Ölüm korkusu yaşamıyorum, belli bir yaşta olsun. Elden ayaktan düşmeden, sağlıklıyken" diye konuştu.

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        #Cenk Eren
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