Cenk Tosun aşkı!

2017/2018 sezonunun ilk yarısında, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 12 gol 3 asistlik katkı ile Avrupa takımlarını peşine takan Cenk Tosun, şu ana kadar İngilitere'de aradığını bulamadı. Cenk'in takımdan ayrılışının ardından, forvet mevkiinde oynayan diğer isimlerden aynı katkıyı alamayan Beşiktaş da aradığını bulamadı.

TalkSport'un haberine göre, geçen sezonun ortasında, Süper Lig'den başka bir lige giden en pahalı yerli transfer olarak tarihe geçen Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönebilir.

Alvaro Negredo'nun ayrılışından sonra, ilk 11'i taşıyacak bir forvetin yokluğunu yaşayan Beşiktaş'ın, sorunu Cenk Tosun transferiyle çözmesi bekleniyor.

Cenk şuana kadar çıktığı 22 Premier Lig maçında 6 gol 2 asistlik katkı sağladı. Bu sezon ise 8 maçta 1 gol 2 asist olmak üzere toplam 3 gole katkı verdi.

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