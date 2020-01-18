Devre arası transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, yeni formasıyla golle tanıştı!

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City'ye konuk olan Crystal Palace'ta sahaya ilk 11'de çıkan yıldız futbolcu, 39. dakikada kullanılan kornerde Gary Cahill'in topu indirmesiyle topla buluştu. Milli yıldız yaptığı vuruşla Ederson'u mağlup etti ve skoru 1-0'a getirdi.

Bu sezon Premier Lig'de ikinci golünü kaydeden Cenk, yeni takımı Crystal Palace'la ise ilk golünü kaydetti. Daha önce Arsenal maçında oyuna sonradan giren ve 23 dakika süre bulan Cenk, gol atmayı başaramamıştı. Cenk Everton'la ise 3 Kasım 2019'da Tottenham karşısında attığı golle takımına 1 puan kazandırmıştı.