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Cenk Tosun kendine aşık ediyor

Cenk Tosun, Gençlerbirliği performansıyla İngiliz basınında geniş yer buldu. Ada medyası "Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve taraftarı bir kez daha kendine aşık ediyor" ifadesini kullandı

Cenk Tosun kendine aşık ediyor

Beşiktaş'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, ligde forma giydiği
ilk maçta fileleri 2 kez havalandırdı. İngiliz basını Everton'dan kiralanan Cenk Tosun'un, Beşiktaş macerasına yine büyüleyici bir başlangıç yaptığını vurguladı.

Sportwitness adlı site, "Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve taraftarı bir kez daha kendine aşık ediyor" ifadesini kullandı. Haberde, Tosun’un Beşiktaş'ı şampiyon yapması halinde taraftarın geri dönmesi için büyük bir baskı yapacağı da vurgulandı.

Süper Lig'de en son 17 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı maçta fileleri havalandıran Cenk Tosun, tam 1156 gün aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşamış oldu.

59 OYUNCU 19 FARKLI İSİMDEN

Ligin en golcü takımı konumunda bulunan Beşiktaş'ta, savunma oyuncuları Welinton ve Montero dışında skora katkısı olmayan oyuncu kalmadı. Beşiktaş'ın attığı 53 golde 21 futbolcu direkt
katkı verdi. 53 golün 19'u farklı isimden geldi.

JOKER NECİP UYSAL

Beşiktaş'ın joker oyuncusu Necip Uysal nerede boşluk varsa orayı kapatıyor. Başarılı oyuncu kariyerinde 50 maçta stoper, 151 maçta ön libero, 44 maçta sağ bek, 28 maçta merkez orta
saha, 8 maçta sağ açık, 2 maçta sol bek olarak görev aldı.

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