Cenk Tosun Malatya'da yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaşCenk Tosun Malatya'da yok - Beşiktaş HABERLERİ
ABONE OL

Cenk Tosun Malatya'da yok

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta 22 kişilik kafile belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Francisco Montero ile Cenk Tosun kafilede yer almadı

Cenk Tosun Malatya'da yok - Beşiktaş HABERLERİ

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bugün saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya gidecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oluşturduğu 22 kişilik kafile şöyle:
"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'nin sihirbazı Pelkas
FUTBOLFener'in sihirbazı!
Fatih Terim "zemin" dedi, yönetim harekete geçti
FUTBOLTerim "zemin" dedi, harekete geçildi
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
FUTBOL"Erol Bulut'un şansı"
Fenerbahçe kara bulutları dağıttı
FUTBOLFenerbahçe kara bulutları dağıttı
Trabzon yerel basından hakem tepkisi!
FUTBOLYerel basından hakem tepkisi!
Juventus'un Merih Demiral için gönderdiği "yetiştirme bedeli", tesis yapımında kullanılacak
FUTBOLMerih'in parası ile tesis yapılacak
Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
FUTBOLSüper Lig'de hakemler açıklandı
Göztepe fırtına gibi esiyor
FUTBOLGöztepe fırtına gibi esiyor
Bursaspor'un gol hasreti sona erdi
FUTBOLGol hasreti sona erdi
Trabzonspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı
FUTBOL2021'deki ilk yenilgi