Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Cennet Obruğu'ndan 13 yıl sonra su çıktı

        Mersin'in önemli turizm noktaları arasında yer alan 'Cennet ve Cehennem' obruklarından Cennet Obruğu'nun derinliklerinden 13 yıl sonra su kaynamaya başladı. Doğanın sürprizi mağaranın atmosferini değiştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 09:57 Güncelleme:
        13 yıl sonra doğanın sürprizi!

        Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde yer alan ve her yıl yaklaşık 400 bin kişiyi ağırlayan 452 basamaklı Cennet ve Cehennem obruklarında yeni sezon öncesi ilginç bir durum yaşandı.

        Obruklardan Cennet ismiyle bilinen yerin zemininden 13 yıl sonra su kaynamaya başladı.

        Bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesinden kaynaklı olduğu değerlendirilen durum nedeniyle yoğun olarak kaynayan su ilk günlerde obruğun belirli kısmını doldurdu.

        Doğal gider gözlerin açılmasıyla su akar yolunu buldu. Şu anda iki kaya parçasının altından kaynayan su izleyenlere keyif veren bir akarsu oluşturdu.

        "13 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU"

        Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, "Mahallemizde bulunan Cennet-Cehennem obruklarındayız. Şu anda Cennet Obruğu'nun içerisindeyiz. 452 basamakla iniliyor. İçeride büyük bir su kaynağı var. Bu su kaynağı 13 yıl önce kaybolmuştu. Bu sene yağış çok aldığımız için şu anda kayaların altından yine kaynamaya başladı" dedi.

        Aydın, "Çok güzel, muhteşem bir görüntüsü var. Yani daha önceki gelen ziyaretçilerimiz 'Hiçbir şey yok, bomboş bir mağara' diyorlardı ama su kaynamaya başlayınca herkes 'Çok güzel, çok muhteşem, gelip görmeye, gezmeye değer bir yer' diyorlar" ifadelerini kullandı.

        #Mersin
        #silifke
        #Cennet Cehennem Obruğu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
