        Cennetin Krallığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cennetin Krallığı filmi ne zaman çekildi?

        Cennetin Krallığı filmi konusu ve oyuncuları: Cennetin Krallığı filmi ne zaman çekildi?

        Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) filmi, 28 Şubat Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu William Monahan'ın kaleme aldığı film, usta yönetmen Ridley Scott tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Başrollerini Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons, Edward Norton, Gassan Mesud'un paylaştığı film, 2005 yılında vizyona girdi. Peki, Cennetin Krallığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Cennetin Krallığı filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 28.02.2026 - 16:29
        Cennetin Krallığı filmi, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlıların kurmuş olduğu Kudüs Krallığı'ndan geri alması öncesinde Haçlı Seferleri'ni ve iki tarafın bu savaşlara bakışını ele almaktadır. Filmin çekimleri, yönetmen Ridley Scott'ın daha önce Gladyatör (2000) filminin de çektiği Fas'ın Varzazat şehrinde ve İspanya'nın Loarre Kalesi (Huesca), Segovia, Ávila, Palma del Río ve Sevilla (Casa de Pilatos, Alcázar) bölgelerinde gerçekleştirildi. Peki, "Cennetin Krallığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cennetin Krallığı filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        CENNETİN KRALLIĞI KONUSU NEDİR?

        Balian, demircilik yapmakta olan bir gençtir. Babası Godfrey, cesur bir Haçlı şövalyesidir. Savaş konusunda tereddütte olan Balian, babası ile birlikte yola çıkar. Ancak çatışmada babası yaralanır ve Kudüs'e varmadan ölür. Kudüs'te Hıristiyan Kral Baldwin ve Müslümanların lideri Selahattin Eyyubi, arasında hassas bir denge söz konusudur. Bu denge bozulduğunda Kudüs için savaşmaya karar veren Balian, verdiği mücadelede kendi özünü de keşfedecektir.

        CENNETİN KRALLIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Orlando Bloom - İbelinli Balian

        Eva Green - Kudüslü Sibylla

        Liam Neeson - İbelinli Barisan (Godfrey)

        Gassan Mesud - Selahaddin Eyyubi

        Jeremy Irons - Trablus kontu III. Raymond (Tiberias)

        David Thewlis - Şövalye lideri

        Velibor Topić - Amalric

        Edward Norton - IV. Baudouin

        Brendan Gleeson - Renaud de Châtillon

        Marton Csokas - Guy de Lusignan

        Alexander Siddig - Nasir İmadeddin el-Isfahani

        Khaled El Nabawy - Molla

        Ulrich Thomsen - Gérard de Ridefort (Tapınak Şövalyesi)

        Jon Finch - Patrik

        Iain Glen - I. Richard

        Nathalie Cox - Balian'ın eşi

        Eriq Ebouaney - Firuz

        Jouko Ahola - Odo

        Giannina Facio - Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşi

