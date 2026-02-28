CENNETİN KRALLIĞI KONUSU NEDİR?

Balian, demircilik yapmakta olan bir gençtir. Babası Godfrey, cesur bir Haçlı şövalyesidir. Savaş konusunda tereddütte olan Balian, babası ile birlikte yola çıkar. Ancak çatışmada babası yaralanır ve Kudüs'e varmadan ölür. Kudüs'te Hıristiyan Kral Baldwin ve Müslümanların lideri Selahattin Eyyubi, arasında hassas bir denge söz konusudur. Bu denge bozulduğunda Kudüs için savaşmaya karar veren Balian, verdiği mücadelede kendi özünü de keşfedecektir.