        Haberler Dünya CENTCOM, Suriye'deki DEAŞ mensuplarının Irak'a naklinin tamamlandığını duyurdu | Dış Haberler

        CENTCOM, Suriye'deki DEAŞ mensuplarının Irak'a naklinin tamamlandığını duyurdu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a naklinin dün gece tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 13.02.2026 - 16:03
        ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı
        CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta başlayan ve 23 gün süren süreçte 5 bin 700'den fazla DEAŞ mensubu erkeğin Irak'a nakledildiği belirtildi.

        Suriye'deki DEAŞ mensuplarının Irak'a naklinin dün akşam yapılan uçuşla tamamlandığı ifade edildi.

        Terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevkinin ABD ve koalisyon güçleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

        CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Irak yönetimine teşekkür ettiği ve DEAŞ mensuplarının naklinin "bölgesel güvenlik için hayati önem taşıdığını" dile getirdiği aktarıldı.

        Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG'nin işgalindeki bölgelere yönelik operasyonların ardından CENTCOM, bu bölgelerdeki DEAŞ mensuplarını Irak'a nakletmeye başlamıştı.

