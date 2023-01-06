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Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV kalkacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi!

Cep telefonu ve tablet bilgisayarların Özel Tüketim Vergisiz satılacağını yönelik iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan cep telefonu ve tabletlere ÖTV indirimi iddialarının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte, Cep telefonu ve tabletlerde ÖTV indiriminde son durum...

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  • Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV kalkacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi! ÖTV indirimi ne zaman ve hangi modellerde geçerli olacak?

    Cep telefonu ve tabletlerde ÖTV'nin kalkacağına yönelik iddialar sosyal medya platformları Twitter, Instagram ve Facebook'ta yer aldı. Özel Tüketim Vergisinin kaldırılacağına yönelik iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte, Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV indirimi iddiaları ve son dakika açıklaması...
  • Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV kalkacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi! ÖTV indirimi ne zaman ve hangi modellerde geçerli olacak?

    CEP TELEFONU VE TABLETLERDE ÖTV KALKACAK MI?

    Sosyal medyada cyer alan iddialara göre cep telefonu ve tabletlerde Özel Tüketim Vergisi'nin kalkacağı iddia edildi. Konuya ilişkin iddiaların ardında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.
  • Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV kalkacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi! ÖTV indirimi ne zaman ve hangi modellerde geçerli olacak?

    TABLET VE TELEFONDA ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK MI?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV indirimi hakkında açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV indirimine ilişkin yazı şu şekilde;
  • Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV kalkacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi! ÖTV indirimi ne zaman ve hangi modellerde geçerli olacak?

    BAKANLIK AÇIKLADI!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı "Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır" yazılı açıklamasında bulundu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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