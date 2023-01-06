Cep telefonu ve tabletlerde ÖTV'nin kalkacağına yönelik iddialar sosyal medya platformları Twitter, Instagram ve Facebook'ta yer aldı. Özel Tüketim Vergisinin kaldırılacağına yönelik iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte, Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV indirimi iddiaları ve son dakika açıklaması...