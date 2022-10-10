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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Cep telefonuna baktı! AVM'de korkunç son! - Günün öne çıkan haberleri
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Cep telefonuna baktı! AVM'de korkunç son!

İstanbul Beylikdüzü'ndeki, Perlavista isimli alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, cep telefonuna baktıktan hemen sonra aşağıya sarktı. Terastakiler, genç kızı tutmaya çalışsa da metrelerce aşağıya düşmesine engel olamadı. Hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Cep telefonuna baktı! AVM'de korkunç son! - Günün öne çıkan haberleri
Cep telefonuna baktı! AVM'de korkunç son!
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DHA

İstanbul'da, 8 Eylül günü saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Perlavista AVM'nin terasında insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

TELEFONA BAKIP KORKULUKLARA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı.

KIYAFETİNDEN TUTUP KURTARMAYA ÇALIŞTI

Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı.

ÖNCE ÇATIYA SONRA ZEMİNE DÜŞTÜ

Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BEŞ AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü. Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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