Cep telefonuna baktı! AVM'de korkunç son! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, 8 Eylül günü saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Perlavista AVM'nin terasında insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

TELEFONA BAKIP KORKULUKLARA ÇIKTI DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı.

KIYAFETİNDEN TUTUP KURTARMAYA ÇALIŞTI Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı.

ÖNCE ÇATIYA SONRA ZEMİNE DÜŞTÜ Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.