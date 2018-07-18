Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 826 milyon 701 bin adet oldu. Tedavüle sunulan madeni paraların değeri ise 346 milyon 991 bin 40 lira olarak hesaplandı.

Darphane verilerine göre, 6 ayda 247 milyon 260 bin adet 1 lira, 98 milyon 217 bin adet 50 kuruş, 113 milyon 688 bin adet 25 kuruş, 114 milyon 606 bin adet 10 kuruş, 205 milyon 266 bin adet 5 kuruş ve 47 milyon 664 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 7 milyar 564 milyon 541 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 689 milyon 32 bin 867,50 lira oldu.

EN ÇOK 5 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ VAR



Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 831 milyon 300 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 802 milyon 576 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 745 milyon 575 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 119 milyon 124 bin 250 adet 25 kuruş, 777 milyon 946 bin 950 adet 50 kuruş ve 288 milyon 17 bin 550 adet 1 kuruş verildi.

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