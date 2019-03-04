Taksici bildiklerini anlatınca...

Enis Yıldırım'ın haberine göre Beşikdüzü Duygulu Mahallesi’nde 25 Eylül 2018 tarihinde cezaevinden izinli olarak çıkan Yıldıray Şimşek, yol kenarında öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Şimşek’in cebinden Arzu ve taksi Burhan diye yazdığı iki telefon numarası notu buldu. Jandarma ekipleri kısa sürede Burhan Ç. adlı taksi şoförünü buldu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ BİLDİKLERİNİ ANLATTI



Vardallı durağından Yıldıray Şimşek'i aldığını ve Tonya yönüne getirdiğini belirten taksi şoförü Burhan Ç., "Yolda cep telefonumu istedi. Arzu adlı bir kadını aradı. Bana yolu tarif etti ve Kozluca yakınlarında bıraktım" dedi. Arzu K. adlı kadını bulan jandarma, cinayeti kadının eşi Muhammet K.’nın işlediğini belirledi. Eve geldiğinde eşinin bir kişiyle tartıştığını belirten Muhammet K., “Eşimi rahatsız ediyordu. Kimsin diye bağırdım. Kaçmaya başladı. Evden tüfeğimi alarak peşine düştüm. Ardından ayaklarına ateş ettim. Sonra eve döndüm” dediği öğrenildi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEKTEN DAVA



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmacı savcı, Muhammet K. hakkında 'adam öldürmek' suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Savcı Muhammet K.’nın haksız tahrik altında cinayeti işlediği gerekçesiyle müebbet hapis yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.