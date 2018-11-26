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Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Ceren Hindistan'ın ifadesinde, "Kızım Arya Rima Aslan'ı, Wilms tümörü hastalığı nedeniyle geçen yıl ekim ayında Şişli'deki özel bir hastaneye tedavi amaçlı yatırmıştım. Bu süreçte hastanede serum, bebek aspirini ve dil altı yoktu. En acil durumlarda hiçbir şekilde ilaç bulunamıyordu. Tedavi sürecinde hastane yönetimine eksik ve yanlış tutumlarından dolayı kendilerini şikayet edeceğimi belirtmiştim. Bu nedenle bana karşı tavır aldılar, hakkımda asılsız olarak dava açtılar. Bu nedenle ben de olayın gerginliğiyle instagram hesabımdan söz konusu paylaşımda bulundum. Bu paylaşımım, hastane yönetiminin ve Ömer Develioğlu'nun yanlış tedavilerinin çocuğumu zor durumda bırakmasından kaynaklı tepki amaçlıdır. Tehdit ve doğrudan hakaret kastım bulunmamaktadır" açıklamasını yaptığı ortaya çıktı.