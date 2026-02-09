Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ceren Işık'ın ölümünde 3 şüpheli serbest bırakıldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Genç kadının ölümünde 3 şüpheli serbest!

        Iğdır'da, apartman dairesinde, 27 yaşındaki Ceren Işık'ın silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:29 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kadının ölümünde 3 şüpheli serbest!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde cuma gecesi akşam saatlerinde bir apartman dairesinden gelen silah sesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        İHA'daki habere göre ekiplerin dairede yaptığı kontrolde, silahla vurulan Ceren Işık'ın (27) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde bulunan ve sonrasında adresten ayrıldığı tespit edilen İ.K.'yi gözaltına aldı. İ.K.'nin ifadesinde, olaydan önce evde 4 kişinin birlikte alkol aldığını, H.T. ve B.Y.'nin bir süre sonra evden ayrıldığını, kendisinin de dışarı çıktığı sırada içeriden silah sesi geldiğini söylediği öğrenildi. Bu beyan üzerine H.T. ve B.Y. de polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

        ANNESİYLE YAZIŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

        Soruşturma kapsamında Ceren Işık'a ait cep telefonunda yapılan incelemede, olaydan kısa süre önce annesiyle mesajlaştığı ve yaşamına son vermeyi düşündüğünü ifade eden yazışmaların bulunduğu iddia edildi.

        3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Küçükçekmece'de emlakçıya silahlı saldırı

        İstanbul Küçükçekmece'de bir emlak dükkanını hedef alan motosikletli şahıslar silahla 2 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganları yakalamak için çevrede çalışma başlattı. (DHA)

        #Ceren Işık
        #Iğdır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"