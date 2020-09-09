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Çerezlik ayçiçeği ithalatında 100 kilogram başına 32 evro Toplu Konut Fonu uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek kararın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı kararıyla 95/7606 sayılı ithalat rejimi kararının ek 1. listesinin 12. fasılında değişiklik yapıldı.

Söz konusu fasılın 11. dip notunda yapılan değişiklik uyarınca, çerezlik ay çekirdeği ithalatından alınan toplu konut fonu, Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 100 kilogram başına 24 eurodan 32 euroya çıkarıldı. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.