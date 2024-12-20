Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne yenileme desteği

Son 3 yılda yaklaşık 400 bin çocuğa ayaktan, 10 bin çocuğa da yatarak sağlık hizmeti veren Çocuk Sağlığı Hastalıkları Bölümü’nün 15 asistan yaşam odası ile asistan bankoları ve bazı hasta odaları Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından yenilendi.

Açılışta konuşan NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, çocukların insanlığın en değerli varlıkları olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ne kadar sağlıklı nesiller yetiştirilirse toplum o kadar değerli kalır. Sağlıklı olması onların eğitim alanında yetişmesi bakımından da son derece önemli. Sizler bu müstesna görevi yapıyorsunuz. Burada böyle bir ihtiyaç olduğunu Özgür Kasapçopur tarafından öğrendiğimizde derhal bu işlerin yapılmasına çalıştık. Özgür Hocam ve ekibi sizler, hekimliğin dışında da çok önemli işler yapıyorsunuz. Özellikle Özgür Hocamın şahsında nadir hastalıklar konusunda buranın uzmanlaşmış olması da mesleğinize böylesine bir değer katıyor. Bu hizmetlerinizin infazı konusunda bize ne zaman görev düşerse bizi bilgilendirmenizi, daha doğrusu bizi görevlendirmenizi sizden özellikle rica ediyorum. Sağlıklı nesil sağlıklı ülke demektir. Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum demektir. Bu anlamda da biz kendimizi görevli sayıyoruz.’’

REKLAM Nafi Güral konuşmasında yeni bir açılışın daha müjdesini verdi: "Nafi Güral Eğitim Vakfı’nın burada rolü nedir derseniz, işte biraz evvel söylediğim gibi, sağlıklı çocukların yetişeceği eğitim yuvalarına bizim katkı vermeye çalışmamızdır. Biz Kütahya'da da bir fakülte yaptık. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bir bina hediye ettik. Orası şu anda hem fakültenin eğitiminde hem de Diş Hekimliği Hastanesi olarak görev yapıyor. Oraya da eşim Gülsüm Hanım'ın adını verdik. 17 Ocak'ta açılış yapılacak. Sağlık konusunda, eğitim konusunda yapılan bütün çalışmalarımız bizim gururumuz oluyor. Bizi gönlünüze açtığınız için, burada kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.’’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da konuşmasında desteklerinden dolayı Nafi Güral Eğitim Vakfı’na teşekkürlerini sundu: “Burası Türkiye'nin en büyük çocuk kliniği. Sayın Nafi Güral ve ailesi sanki kendi yuvalarıymış gibi kliniğimizin yenilenmesine katkı sundular ve mükemmel bir şekilde yenilediler. Çocuklarımızı sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için gece gündüz çırpınan Cerrahpaşa Pediatri ailemize yaptığı inanılmaz katkılar için GÜRAL ailesine minnettarız.Özellikle asistan yaşam odalarımız, asistanlarımızın çalışma birimleri, hastalarımızın yattıkları odalar, hastalarımızın bakım odaları yeniden onarıldı ve kullanılmaya başlandı. Bunun için Nafi Güral ve ailesine minnettarız.’’