İzmir'in Çeşme ilçesinde açıklarındaki Boğaz Adasında mahsur kalan, 34 kişi oldukları tahmin edilen göçmenler, kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isterken havanın bozuk olması sebebiyle mahsur kaldı. Göçmenlerin, Boğaz Adasına sığındığı ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ada üzerinde bulunan 34 göçmenin tamamı tahliye edilmiştir. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere istinaden kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin kurtarılması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." denildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Boğaz Adası'nda yabancı uyruklu göçmenlerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 34 kişi olduğu tahmin edilen göçmenlerin tahliyesi için 2 helikopterle çalışma yapıldı.

Çeşme'den Sakız adasına gitmek için botla yola çıktıkları belirtilen göçmenlerin tahliye sonrası Çeşme'ye getirileceği belirtildi.