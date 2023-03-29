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İstanbul’un en işlek caddelerinin biri üzerinde bulunan Cevahir AVM, 2005 yılından bu yana hizmet vermektedir. İstanbul’da ikamet eden pek çok kişinin tercih ettiği Cevahir AVM’nin çalışma saatleri merak konusu olmaktadır. Cevahir AVM çalışma saatleri 2023 yılında da değişmemiş olup, şehrin diğer tüm alışveriş merkezleri gibi aynı saat aralıklarında hizmet vermektedir. Peki, Cevahir AVM kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Cevahir AVM hafta sonu kaça kadar açık? AVM’nin çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Cevahir AVM Çalışma Saatleri 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cevahir Holding’in ortak çalışması olarak hayata geçirilen Cevahir AVM, 2005 yılında tamamlanmış ve aynı yıl hizmete açılmıştır. Kişisel bakım, giyim, beyaz eşya, elektronik gibi çeşitli mağazaları ile geniş kapsamlı bir alışveriş sunan Cevahir AVM, diğer yandan kafe ve restoran hizmeti sağlamaktadır. Toplam 6 kattan oluşan alışveriş merkezine ulaşım oldukça kolaydır. Mecidiyeköy Metro İstasyonu’ndan indikten sonra Şişli çıkışını takip ederek AVM’ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ulaşım için tercih edilecek bir diğer alternatif ise Metrobüs hattıdır. Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda inip, yaklaşık 5 dakika yürüyerek AVM’ye ulaşmanız mümkündür. Cevahir AVM çalışma saatleri 2023 hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar içeriğimizin devamında…

Cevahir AVM Kaçta Açılıyor?

İstanbul’da ikamet edenler tarafından tercih edilen Cevahir AVM, şehrin diğer alışveriş merkezleri ile aynı saat aralıklarında hizmet vermektedir. Peki, Cevahir AVM kaçta açılıyor? AVM açılış saati 10.00 olup, içerisinde yer alan mağaza, kafe ve restoranların açılış saatinde değişiklik yaşanabilmektedir. Kısacası saat 10.00 itibarıyla AVM’ye girişler serbesttir. İçeri girdiğinizde tercih edeceğiniz mağazaların açılmasını bir süre bekleyebilirsiniz.

Cevahir AVM Kaçta Kapanıyor?

Cevahir AVM kaçta kapanıyor? AVM, 22.00 itibarıyla kapanmaktadır. Kapanış saati hem hafta içi hem de hafta sonu aynıdır.

Cevahir AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Tüm alışveriş merkezleri hafta içi ve hafta sonu aynı saatlerde açılmakta ve kapanmaktadır. Cevahir AVM, hafta sonu 22.00 itibarıyla kapanır ancak AVM’nin içinde yer alan tiyatro saatlerinde değişiklik olabilir. Dini ve milli bayramlar başta olmak üzere özel günlerde açılış ve kapanış saatleri değişebilir. Bu gibi günlerde Cevahir AVM’nin resmî web sitesini ziyaret ederek ya da müşteri hizmetlerini arayarak çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.