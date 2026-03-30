Bu bulmacaların cevaplarını düşünmek uykularınızı kaçıracak! Gerçek bir beyin fırtınası için 7 bulmaca!
Sıradan bir güne kısa bir mola verip zihinsel sınırlarınızı aşmaya ne dersiniz? Klasik sorulardan sıkılanlar ve "Benim dikkatimden hiçbir şey kaçmaz" diyenler için harika bir seçkimiz var. Kelime oyunları, şaşırtmacalar ve ufak detaylarda gizlenen ipuçlarıyla dolu bu bilmeceler, tabiri caizse beyninizin pasını silecek. Hazırsanız, zekanızı konuşturmanın ve en gizli cevapları bulmanın tam zamanı! Bakalım kaç tanesini tek seferde bilebileceksiniz?
1. soru: Bu görselde dönemine göre gelecekten birisi yer alıyor, sizce hangisi?
Cevap: Arkada suyu taşıyan iki erkekten sağda olan gelecekten geliyor. Odunu taşımadığı diğer elinde bir el feneri var.
2. soru: Diyelim ki canavarların yaşadığı çok derin ve karanlık bir çukura düştünüz. Sadece 3 iksiriniz var; biri sizi büyütüyor, biri size kanat verir ve biri de sizi görünmez yapar. Hangisini seçersiniz?
Cevap: Eğer büyürseniz çukurdan çıkamazsınız, kendinizi görünmez yaparsanız canavarlar yine de kokunuzu alıp size saldırabilir. Bu durumda doğru seçenek size kanat veren iksiri içip uçarak kaçmanız olacaktır.
3. soru: Görseldeki hırsız kim?
Cevap: En sağda duran kadın hamile değil, karnında ekmek var dolayısıyla hırsız o.
4. soru: Görseldeki yanlışlık nedir?
Cevap: Görseldeki 3 ve 18 rakamları aşağıya bakıyor yani ters asılmış.
5. soru: Kadın kendi evinden çıktığı halde polis memuru neden kadını hırsızlık suçundan tutukladı?
Cevap: Kadın evinden çıktığını söylemesine rağmen ayak izleri onun camdan izinsiz giriş yaptığını gösteriyor, dolayısıyla evin gerçek sahibi değil.
6. soru: Dedektifin kaçmasına nasıl yardım edilebilir?
Cevap: Alanda bulunan küreği alıp yeri kazarak büyük bir yığıntı oluşturabilir, böylelikle cama erişerek kaçabilir.