        Haberler Bilgi Yaşam Bu bulmacaların cevaplarını düşünmek uykularınızı kaçıracak! Gerçek bir beyin fırtınası için 7 bulmaca!

        Sıradan bir güne kısa bir mola verip zihinsel sınırlarınızı aşmaya ne dersiniz? Klasik sorulardan sıkılanlar ve "Benim dikkatimden hiçbir şey kaçmaz" diyenler için harika bir seçkimiz var. Kelime oyunları, şaşırtmacalar ve ufak detaylarda gizlenen ipuçlarıyla dolu bu bilmeceler, tabiri caizse beyninizin pasını silecek. Hazırsanız, zekanızı konuşturmanın ve en gizli cevapları bulmanın tam zamanı! Bakalım kaç tanesini tek seferde bilebileceksiniz?

        Giriş: 30.03.2026 - 08:30 Güncelleme:
        1. soru: Bu görselde dönemine göre gelecekten birisi yer alıyor, sizce hangisi?

        Cevap: Arkada suyu taşıyan iki erkekten sağda olan gelecekten geliyor. Odunu taşımadığı diğer elinde bir el feneri var.

        2. soru: Diyelim ki canavarların yaşadığı çok derin ve karanlık bir çukura düştünüz. Sadece 3 iksiriniz var; biri sizi büyütüyor, biri size kanat verir ve biri de sizi görünmez yapar. Hangisini seçersiniz?

        Cevap: Eğer büyürseniz çukurdan çıkamazsınız, kendinizi görünmez yaparsanız canavarlar yine de kokunuzu alıp size saldırabilir. Bu durumda doğru seçenek size kanat veren iksiri içip uçarak kaçmanız olacaktır.

        3. soru: Görseldeki hırsız kim?

        Cevap: En sağda duran kadın hamile değil, karnında ekmek var dolayısıyla hırsız o.

        4. soru: Görseldeki yanlışlık nedir?

        Cevap: Görseldeki 3 ve 18 rakamları aşağıya bakıyor yani ters asılmış.

        5. soru: Kadın kendi evinden çıktığı halde polis memuru neden kadını hırsızlık suçundan tutukladı?

        Cevap: Kadın evinden çıktığını söylemesine rağmen ayak izleri onun camdan izinsiz giriş yaptığını gösteriyor, dolayısıyla evin gerçek sahibi değil.

        6. soru: Dedektifin kaçmasına nasıl yardım edilebilir?

        Cevap: Alanda bulunan küreği alıp yeri kazarak büyük bir yığıntı oluşturabilir, böylelikle cama erişerek kaçabilir.

        7. soru: Yakalayabileceğiniz ama asla fırlatamayacağınız şey nedir?

        Cevap: Soğuk

        Kaynak: Bright Side

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!