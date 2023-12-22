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        Haberler Gündem Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Belediye Başkan adayı Cevat Öncü aslen nereli ve kaç yaşında?

        Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü nereli ve kaç yaşında?

        CHP, Samsun Belediye Başkanı Adayını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından "Cevat Öncü kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları gündeme geldi. İşte, Cevat Öncü'nün hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:03
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        CHP, 21 Aralık'ta yaplan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Samsun Belediye Başkan Adayı ise Cevat Öncü olarak ilan edildi. Peki, Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü nereli ve kaç yaşında? İşte, Öncü'nün biyografisi...

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        CHP SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEVAT ÖNCÜ KİMDİR?

        CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü 1963 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlk ve orta Öğrenimini Samsun`da tamamladı. 1984 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında özel bir şirkette şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1988-2004 yılları arasında kurucu ortağı olduğu PALET Mimarlık Mühendislik Limited Şirketinde proje üretimi alanında çalıştı. Yine 1988 yılında kurucu ortağı olduğu BARET İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti ile halen Müteahhitlik alanında çalışmalarına devam etmektedir.

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        1996-2013 yılları arasında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve 2000-2004 yılları arasında TOBB Sektör Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2002-2011 yılları arasında çeşitli dönemlerde Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerinde bulundu. 2000-2002 ve 2014-2016 dönemlerinde İMO Samsun Şube Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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