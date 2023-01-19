Van'da 'Umutlar okulda cevizle yeşersin' projesi ile 15 yılda 250 bin öğrenciye ulaşıldı

DHA

Van'da, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattığı "Umutlar okulda cevizle yeşersin" projesi 15 yıldır devam ediyor. Okullarda öğrenciler ve aileleriyle yürütülen proje kapsamında eğitimler verilip, 250 bin öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamındaki son etkinlikteyse Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlkokulu'nda 50 veliye eğitim verildi ve cevizlerin fidan olması için de toprakla buluşturuldu.

"YÜZLERCE CEVİZ FİDANINI TOPRAKLA BULUŞTURDUK" Van'da daha önce görev yaptığı okullarda öğrencilerine ceviz fidesi yetiştiriciliği konusunda eğitim veren öğretmen Yeliz Sevim, ailelerin artık daha duyarlı ve bilinçli olduğunu söyledi. Şu ana kadar diktikleri yüzlerce ceviz fidanının kentin birçok yerinde toprakla buluşturduklarını anlatan Sevin, yetişen ağaçların meyvelerini aldıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

"ÇOCUKLARIN KULAKLARIYLA DEĞİL GÖZLERİYLE ÖĞRENDİKLERİNİ DÜŞÜNUYORUZ" Projenin 15 yıldır sürdüğünü ifade eden Sevin, şunları söyledi: "Cevizin ana vatanı olarak kabul ettiğimiz Van'da bugün kadınlarımızla beraber bu projeyi yaptık. Biz çocukların kulaklarıyla değil de gözleriyle öğrendiklerini düşünüyoruz. Eğer biz kadınlarımıza, annelerimize elleriyle yaptıkları bir projeyi aktarırsak, çocuklar onları izleyeceklerdir ve bu proje daha çok hayata entegre olacaktır.

İNSAN DÜNYAYA FAYDASINI BIRAKTIĞI ZAMAN İNSANDIR Bugün kadınlarımızla ceviz dikimi yaptık. Bu cevizlerimiz daha sonra fidan olacaklar babalarımızla da o fidanları dikeceğiz. Van, Türkiye'nin ormansız 5 şehrinden biri. Biz bu ceviz ağaçlarının hem meyvesinden hem kerestesinden faydalanılsın hem de ağaç olarak doğa daha da yeşillensin istiyoruz. İnsan dünyaya faydasını bıraktığı zaman insandır diyorum."

"2008'DE EKTİĞİMİZ FİDANLARIN MEVYALERİNİ ALDIK" Projeye başladıkları 2008 yılında tutar mı tutmaz mı diye endişe duyduklarını, fakat o dönem diktikleri ceviz fidanlarının ürünlerini aldıklarını anlatan Sevin, "2008 yılında Edremit´te ekimini yaptığımız ceviz fidanlarının meyvelerini aldık. Hatta tenekelerle ceviz aldık. Her insan faaliyeti sonuca ulaştığı zaman daha bir mutlu oluyor. Bizde sonuçlarını aldık. Cevizler yetişti ve bu arada ağaç sayılarını da artırmışlar. Biz bir kişiye öğretiyoruz, onlar gidip komşularına öğretiyorlar. Bu da daha çok etkili oluyor. Cevizleri görmek bizi mutlu etti" dedi.

"TÜRKİYE'DE UYGULANMIŞ EN BÜYÜK PROJELERDEN BİRİ" TEMA Van İl Temsilcisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sıfır Atık Biriminden Nurcan Alpaslan ise Van'da ormansız bir bölgede yaşadıklarını belirterek, "Tüm ülkenin en az ağacı olan bir bölgesindeyiz. Daha önceki yıllarda buraya gelenler burayı şöyle tarif ediyorlarmış. Ağaçları aralarsanız Van Gölü görünür. Fakat zaman içinde ve çok hızlı bir şekilde bu ağaçlar yok olmuş. Bizim öğrencilerimizle beraber çevre bilincini aşılamak, dünyanın en özel göllerinden biri olan Van Gölü'ne yakışır bir sahil olması için başlattığımız, `Umutlar okulda cevizle yeşersin´ projemiz vardı. Proje ortakları YYÜ, TEMA Vakfı, Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Orman Müdürlüğü idi. Birçok öğrencimize yaklaşık 250 bin öğrencimize ceviz dikim eğitimi verildi. Türkiye'de uygulanmış en büyük projelerden biri oldu" ifadelerini kullandı.