Van'da 'Umutlar okulda cevizle yeşersin' projesi ile 15 yılda 250 bin öğrenciye ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre "Ceviz" projesi ile 15 yılda Van'da 250 bin öğrenciye ulaşıldı
ABONE OL

Van'da 'Umutlar okulda cevizle yeşersin' projesi ile 15 yılda 250 bin öğrenciye ulaşıldı

Van'da, 2008 yılında, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattığı 'Umutlar okulda cevizle yeşersin' projesi kapsamında 250 bin öğrenciye ulaşıldı. Öğretmen Yeliz Sevin, öğrencilere ve ailelere ceviz dikim eğitiminin verildiği proje kapsamında diktikleri cevizlerden meyve almaya başladıklarını söyledi

DHA

Van'da, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattığı "Umutlar okulda cevizle yeşersin" projesi 15 yıldır devam ediyor.

Okullarda öğrenciler ve aileleriyle yürütülen proje kapsamında eğitimler verilip, 250 bin öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamındaki son etkinlikteyse Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlkokulu'nda 50 veliye eğitim verildi ve cevizlerin fidan olması için de toprakla buluşturuldu.

"YÜZLERCE CEVİZ FİDANINI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Van'da daha önce görev yaptığı okullarda öğrencilerine ceviz fidesi yetiştiriciliği konusunda eğitim veren öğretmen Yeliz Sevim, ailelerin artık daha duyarlı ve bilinçli olduğunu söyledi. Şu ana kadar diktikleri yüzlerce ceviz fidanının kentin birçok yerinde toprakla buluşturduklarını anlatan Sevin, yetişen ağaçların meyvelerini aldıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

"ÇOCUKLARIN KULAKLARIYLA DEĞİL GÖZLERİYLE ÖĞRENDİKLERİNİ DÜŞÜNUYORUZ"

Projenin 15 yıldır sürdüğünü ifade eden Sevin, şunları söyledi:

"Cevizin ana vatanı olarak kabul ettiğimiz Van'da bugün kadınlarımızla beraber bu projeyi yaptık. Biz çocukların kulaklarıyla değil de gözleriyle öğrendiklerini düşünüyoruz. Eğer biz kadınlarımıza, annelerimize elleriyle yaptıkları bir projeyi aktarırsak, çocuklar onları izleyeceklerdir ve bu proje daha çok hayata entegre olacaktır.

İNSAN DÜNYAYA FAYDASINI BIRAKTIĞI ZAMAN İNSANDIR

Bugün kadınlarımızla ceviz dikimi yaptık. Bu cevizlerimiz daha sonra fidan olacaklar babalarımızla da o fidanları dikeceğiz. Van, Türkiye'nin ormansız 5 şehrinden biri. Biz bu ceviz ağaçlarının hem meyvesinden hem kerestesinden faydalanılsın hem de ağaç olarak doğa daha da yeşillensin istiyoruz. İnsan dünyaya faydasını bıraktığı zaman insandır diyorum."

"2008'DE EKTİĞİMİZ FİDANLARIN MEVYALERİNİ ALDIK"

Projeye başladıkları 2008 yılında tutar mı tutmaz mı diye endişe duyduklarını, fakat o dönem diktikleri ceviz fidanlarının ürünlerini aldıklarını anlatan Sevin, "2008 yılında Edremit´te ekimini yaptığımız ceviz fidanlarının meyvelerini aldık. Hatta tenekelerle ceviz aldık. Her insan faaliyeti sonuca ulaştığı zaman daha bir mutlu oluyor. Bizde sonuçlarını aldık. Cevizler yetişti ve bu arada ağaç sayılarını da artırmışlar. Biz bir kişiye öğretiyoruz, onlar gidip komşularına öğretiyorlar. Bu da daha çok etkili oluyor. Cevizleri görmek bizi mutlu etti" dedi.

"TÜRKİYE'DE UYGULANMIŞ EN BÜYÜK PROJELERDEN BİRİ"

TEMA Van İl Temsilcisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sıfır Atık Biriminden Nurcan Alpaslan ise Van'da ormansız bir bölgede yaşadıklarını belirterek, "Tüm ülkenin en az ağacı olan bir bölgesindeyiz. Daha önceki yıllarda buraya gelenler burayı şöyle tarif ediyorlarmış. Ağaçları aralarsanız Van Gölü görünür. Fakat zaman içinde ve çok hızlı bir şekilde bu ağaçlar yok olmuş. Bizim öğrencilerimizle beraber çevre bilincini aşılamak, dünyanın en özel göllerinden biri olan Van Gölü'ne yakışır bir sahil olması için başlattığımız, `Umutlar okulda cevizle yeşersin´ projemiz vardı. Proje ortakları YYÜ, TEMA Vakfı, Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Orman Müdürlüğü idi. Birçok öğrencimize yaklaşık 250 bin öğrencimize ceviz dikim eğitimi verildi. Türkiye'de uygulanmış en büyük projelerden biri oldu" ifadelerini kullandı.

"HER ÖĞRENCİNİN ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞMASI, ÇEVRESİNE KATKI SUNMASI GEREKİR"

Her öğrencinin tıpkı matematik, fen öğrenir gibi çevre bilincinin de oluşması ve çevresine katkı sunması gerektiğini belirten Alpaslan, "Van'ın yeşillenmesi, öğrencilere ağacın, ormanın aşılanması çevrenin öneminin öğrenilmesi açısından başlatılan bir projeydi. Okullar aslında bir yaşam alanı. Biz onların ilerde gölgeleneceği, şehrini süsleyeceği, üretim alacakları ağaç tiplerini öğretmek istiyoruz. Her gün ceviz tüketen çocukların zekalarında belirlenen gelişme gözlemlenmiş. Çok geniş bir alan ama bizim ihtiyacımız olan bir alan. Biz Van'ın tekrar o eski görüntülerine döndürelim istiyoruz ama bunu çocuklarımız aracılığıyla yapalım diye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam vahşet! Son dakika: Antalya'da kafası ve kolları olmayan ceset bulundu - Güncel haberler
GÜNDEM Tam vahşet! Kafası ve kolları olmayan ceset bulundu
Son dakika: Kocaeli'de 7. kattan düşen düşen Sedefnur Çağlar davasında sanığa tahliye kararı - Güncel haberler
GÜNDEM Sedefnur Çağlar davasında sanığa tahliye kararı
Osmanlı mirası "sultan tavuğu" Pursaklar'da yetiştiriliyor
GÜNDEM Osmanlı mirası "sultan tavuğu" Pursaklar'da ...
Tokat'ta tüyler ürperten olay! Komşu cinayeti! - Günün Haberleri
GÜNDEM Tüyler ürperten olay! Komşu cinayeti!
Ehliyet affı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Ehliyet affında yeni gelişme var mı, son durum nedir?
GÜNDEM Ehliyet affı çıktı mı?
Otobüs şoförü yolculara küstü, kontak kapattı!
GÜNDEM Otobüs şoförü yolculara küstü, kontak kapattı!
Van Büyükşehir Belediyesi'nden diyabetli çocuklara cihaz hediyesi
GÜNDEM Van Büyükşehir Belediyesi'nden diyabetli çocuklara ...
Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
GÜNDEM Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
Kahvehanedeki tartışmada arkadaşını öldürdü
GÜNDEM Kahvehanedeki tartışmada arkadaşını öldürdü
Son dakika haberi: AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu
GÜNDEM AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.