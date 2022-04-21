Çevre koruma hizmetlerine ihracat desteği

AA

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek "Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar" yürürlüğe girerken "yeşil hizmetler" sektörü de ilk defa destek kapsamında yer aldı.

AA muhabirinin söz konusu karardan yaptığı derlemeye göre, altyapıya ilişkin olmayan çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiyse kirlenmenin durdurulması, iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması amacıyla çevre alanında verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri, "yeşil hizmetler" kapsamında değerlendirilecek.

Destekten, Türkiye'de yerleşik ve Bakanlıkça belirlenen yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar yararlanacak.

Yeşil hizmetler alanında, tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, veri tabanı üyeliği, birim, istihdam, reklam ve pazarlama, yurt dışı etkinliklere katılım, milli katılım, sanal fuar organizasyonu, ticaret heyeti organizasyonu gibi konular desteklenecek.

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri, pazara giriş belgeleri desteği kapsamında Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri ile Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri yüzde 60 ve yıllık en fazla 600 bin lira desteklenecek.

Birim desteği kapsamında yararlanıcıların, en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderlerine her bir ülke için en fazla 5 yıl yüzde 60 ve birim başına yıllık en fazla 720 bin lira destek sağlanacak.

Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam edilen üniversitelerden yeni mezun aynı anda en fazla 2 personelin brüt maaşları, en fazla 5 yıl boyunca yüzde 50 ve personel başına aylık en fazla 6 bin lira destekten yararlanacak.

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA GİDERLERİ DE DESTEKLENECEK

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, en fazla 5 yıl yararlanıcılar için yüzde 60 ve yıllık en fazla 1 milyon 200 bin lira, iş birliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 70 ve yıllık en fazla 1 milyon 200 bin lira destek alacak.

Yurt dışı etkinliklere ilişkin giderlere de yararlanıcılar için yüzde 60 oranında ve etkinlik başına en fazla 180 bin lira, iş birliği kuruluşları için yüzde 70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300 bin lira destek verilecek. Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderlerine de yüzde 70 ve etkinlik başına en fazla 1 milyon 440 bin lira destek sağlanacak.

İş birliği kuruluşlarının uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon ile sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderlerine yüzde 70 ve etkinlik başına en fazla 1 milyon 200 bin lira destek verilecek.

KÜMELENMEYE TEŞVİK

İş birliği kuruluşlarının Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi'ne (HİSER) ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri yüzde 75 ve proje başına en fazla 4 milyon 800 bin lira desteklenecek. HİSER Projesi kapsamında gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler yüzde 75 ve program başına en fazla 1 milyon 200 bin liralık destekten yararlanacak. HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşının yüzde 75'i personel başına aylık en fazla 18 bin lira destek alacak.