Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum Cop31 diplomasisini sürdürdü

Bakan Kurum, Almanya programının üçüncü ve son gününde, ilk olarak 137 ülkenin temsil edildiği G77 ve Çin Müzakere Grubu ile toplantı gerçekleştirdi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bonn İklim Değişikliği Konferansı" kapsamında bulunduğu Almanyada diplomatik temaslarını bugün de sürdürdü. Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Gözlemci Kuruluşları ile bir araya geldi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bonn İklim Değişikliği Konferansı" kapsamında bulunduğu Almanyada diplomatik temaslarını bugün de sürdürdü.

Bakan Kurum, Brezilya Müzakere Grubu ile düzenlenen toplantıya katıldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bonn İklim Değişikliği Konferansı" kapsamında bulunduğu Almanyada diplomatik temaslarını bugün de sürdürdü.

Bakan Kurum, Cartagena Diyaloğu ile düzenlenen toplantıya katıldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bonn İklim Değişikliği Konferansı" kapsamında bulunduğu Almanyada diplomatik temaslarını bugün de sürdürdü. Bakan Kurum, Cartagena Diyaloğu ile düzenlenen toplantıya katıldı. Kurum, COP31 Başkanı ve bir sonraki Büro Başkanı olarak, İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP), Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) temsilcileriyle de bir araya geldi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bonn İklim Değişikliği Konferansı" kapsamında bulunduğu Almanyada diplomatik temaslarını bugün de sürdürdü. Bakan Kurum, Gelişmekte olan Fikirdaş Ülkeler Grubu ile düzenlenen toplantıya katıldı.